Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis miercuri numirea a doi noi subprefecti in judetele Mehedinti si Neamt. Astfel, la Mehedinti, Dumitru Octavian Tutu a fost numit in locul lui Andrei Stanisoara. La Neamt, Nicolae-Doru Ungureanu il va inlocui in functie pe Iulian Jugan. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea,…

- Mihai Bogdan Lari a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Mihai Bogdan Lari a ocupat, anterior, functia…

- Mihai Bogdan Lari a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, trebuie sa-si faca treaba", a spus Iohannis. Ionut Misa…

- Marius Pirvu a fost numit in funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, publicata miercuri, in Monitorul Oficial. Argeșeanul Marius Pirvu, consilier județean PSD in cadrul CJ Argeș, l-a inlocuit pe fostul președinte…

- Calin Bodea, fost manager la Spitalul de Boli Cronice din Campeni, actualmente consultant la cabinetului prefectului de Alba, Danuț Emil Halalai, a fost numit, prin decizie a premierului Viorica Dancila, secretar de stat in Ministerul Economiei. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. ”Decizie…

- Calin Bodea, fost manager la Spitalul de Boli Cronice Campeni, actualmente consultant la cabinetului prefectului de Alba, Danuț Emil Halalai, a fost numit, prin decizie a premierului Viorica Dancila, secretar de stat in Ministerul Economiei. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. ”Decizie privind…

- Premierul Viorica Dancila a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Transporturilor, Ion Iordachescu si Calin Cristian Fort. Deciziile au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a decis numirea lui Mergeani Nicea in functia de…

- Ionel Florian Lixandru a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Lixandru a detinut anterior functia de inspector scolar general al Inspectoratului Scolar al municipiului…

- Marius Pirvu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul a decis eliberarea lui Marcel Bogdan Pandelica din functia…

- Deciziile de eliberare din functie a lui Pandelica si de numire a lui Pirvu au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial. Marcel Bogdan Pandelica a fost numit in noiembrie 2015. Marius Pirvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele PSD, potrivit Mediafax.

- Ionuț Mișa a fost numit președinte al ANAF, cu rang de secretar de stat. Decizia aparține premierului Viorica Dancila și a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a confirmat miercuri dimineața, schimbarea conducerii Agentiei Nationale de Administrare…

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial.

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Acesta are rang de secretar de...

- Iulian Cliseru, sotul Sperantei Cliseru, mana dreapta a primarului Gabrielei Firea, a fos numit joi, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, in functia de presedinte al Autoritatii care se ocupa de operatiunile petroliere din Marea Neagra. Tot joi, Viorica Dancila l-a numit pe Florin Radu Ciocanelea…

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. Pe de alta parte, Viorica Dancila…

- Astazi, prin decizie a primului ministru Viorica Vasilica Dancila, Iulian Offenberg a fost schimbat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra.In locul sau a fost numit pe aceeasi functie vicepresedintele…

- Tudor Buzatu, fiul liderului PSD Vaslui Dumitru Buzatu si al senatoarei Gabriela Cretu a fost numit de premierul Viorica Dancila secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. O decizie in acest sens a fost emisa de premierul Viorica Dancila, fiind publicata…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca DNA se opune demersurilor care urmaresc slabirea legislatiei anticoruptie si schimbarea statutului de independenta in cazul magistratilor. (continua) AGERPRES/(AS…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Catalin Balan a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia prim-ministrului a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va…

- Puiu-Lucian Georgescu a fost numit secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, luni, in Monitorul Oficial. Puiu-Lucian Georgescu a fost ministru al Cercetarii si Inovarii in Guvernul Tudose. Tot printr-o…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Tudor-Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a numit pe Szep Robert in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat al Garzii Nationale de Mediu, pana la numirea conducatorului institutiei.Decizia a fost pubicata in Monitorul Oficial. ...

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri în Monitorul Oficial. Pe 18 ianuarie, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Constantin Robu era detasat de cateva luni de la Ministerul de Interne, in functia de director general…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)

- Fostul ministru de Finante Darius Valcov, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit, marti, consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului, potrivit deciziei Vioricai Dancila, publicata in Monitorul Oficial.

- Darius Valcov a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, potrivit unei decizii semnate de premierul Viorica Dancila si publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza HotNews.ro. Decizia este contrasemnata de ...

- Darius-Bogdan Valcov a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Tot marti, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.…

- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni acest decret. Tot luni, membrii Executivului condus de Viorica Dancila au primit votul de învestitura în plenul reunit al Parlamentului.…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Fostul șef al ANRM, repus in funcție de Mihai Fifor. Fostul presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), Gigi Dragomir, demis din funcție de catre fostul premier Mihai Tudose, la finalul anului trecut, a fost repus in functie printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor (FOTO).…

- Decizia premierului interimar a fost publicata joi in Monitorul Oficial, scrie News.ro. La finalul lunii decembrie 2017, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, intr-o vizita la Ministerul Transporturilor, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, de la ora 14,00, ar urma sa aiba loc si o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor. Totodata, luni dimineata,…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri definitiv ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, sa fie plasat in arest la domiciliu. Curtea de Apel Bucuresti a admis contestatia DIICOT si a desfiintat o decizie a Tribunalului…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…