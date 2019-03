Baia Mare: O masina a luat foc langa Center

In cursul zilei de sambata, 16 martie, in jurul orei 15.45, un autoturism a luat foc in Baia Mare. Incidentul s-a produs langa magazinul Center. La fata locului au ajuns si echipele de interventie. Vlad HERMAN