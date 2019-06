Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a efectuat in perioada 23-24 mai o vizita la Focșani, Buzau, Constanța, Tulcea, Galați și Braila, unde a avut intalniri cu liderii și membrii organizațiilor județene și locale.Citește și: Danuț Pop, președintele PER, atac dur impotriva lui Victor Ponta: 'Te…

- Grupul de cosmetice brazilian Natura, care deține deja The Body Shop și Aesop, a anunțat ca achiziționeaza brandul Avon, pentru 2 miliarde de dolari, informeaza BBC. Acționarii Natura urmeaza sa dețina 76% din viitoarea companie, care va avea venituri anuale de peste 10 miliarde de dolari. Acordul va…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Viorica Dancila, la Frasin (Suceava), ca construirea spitalului regional din Constanța nu poate sa inceapa pentru ca o hartie este blocata la Cotroceni.„Este un memorandum pentru un spital…

- In zilele de 23-25 aprilie 2019 a avut loc cea de a opta Conferința de la Moscova privind securitatea internaționala. Aceasta este una dintre cele mai importante reuniuni internaționale anuale de acest fel, similara ca amploare și agenda Conferinței asupra securitații de la Munchen. ETERNA DORINȚA A…

- Autor: Florentin SCALETCHI Kazakhstan a propus, in anul 2012, ca “Drumul matasii” sa intre in patrimonial UNESCO, de atunci a evoluat foarte mult pana in zilele noastre. Termenul de drum al matasii este folosit pentru a descrie o vasta retea de comunicatii terestre si maritime, si mai nou feroviare,…

- Consilierii din Campia Turzii au aprobat acordul de colaborare dintre Municipiul Campia Turzii, Școala Gimnaziala ”Mihai Viteazul” Campia Turzii și Asociația StudCoop in vederea implementarii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri, in portul militar Constanta, nave participante la "Sea Shield 2019", cel mai mare exercitiu multinational derulat in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre. Președintele i-a felicitat pe militarii romani pentru rezultatele…

- Compania Adidas a inceput o colaborare cu Beyonce si va relansa brandul ei Ivy Park, masura prin care vrea sa atraga mai multe cliente, dupa ce rivala Puma a incheiat un acord cu Rihanna, fapt ce a dus la cresterea vanzarilor, scrie Reuters, potrivit news.ro.Adidas, care are un parteneriat…