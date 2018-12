GETT'S Salons sau cum sa construiesti un business de succes intr-o piata cu concurenta neloiala

Stiri pe aceeasi tema

- Multi blameaza produsele Apple spunand ca utilizatorii lor sunt manipulati in principal prin marketing. Se pare insa ca Apple nu cheltuie la fel de mult pe reclame precum principalul sau rival din piata, Samsung, care a trecut pe primul loc in lume la costuri pentru promovare la nivel mondial. Acest…

- Analiștii de la KeysFin au ales in mod special industria de software pentru a marca, astfel, ziua de 1 Decembrie. ,,Este unul dintre domeniile cu care ne putem mandri. Romania a devenit un adevarat hub regional de software, fiind prezentat in exterior drept Silicon Valley-ul Europei’’, afirma experții.…

- Companii Campioni in business din Moldova: Cinci companii din Moldova din industria textila, auto, alimentara, farma si constructii, declarate campioane in business Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Alexandra Cepareanu astazi, 00:07 0 Cinci companii romanesti din Moldova active…

- LG G7 ThinQ a fost lansat in vara, insa de atunci nu am mai auzit foarte multe despre el. Acest model nu pare sa fi fost un mare succes pentru LG, in ciuda faptului ca inainte de lansare compania se lauda cu faptul ca a regandit complet acest dispozitiv si ca va veni pe piata cu functii si preturi competitive.…

- Optimizarea SEO este un proces complex care necesita eforturi sustinute pe termen lung, precum si o strategie solida care nu poate fi creata si implementata decat de catre specialisti cu experienta notabila in domeniu....

- Zece masini electrice asteptate pe piata anul viitor. Oare vor avea succes? Concurenta creste incepand de anul viitor pe piata vehiculelor propulsate de motoare electrice. In SUA, start-up-ul Faraday demareaza productia de masini electrice in California.

- Sanctiunile adoptate joi seara de catre SUA, primele impotriva unor entitati straine pentru achizitionarea de arme rusesti, reprezinta un act de 'concurenta neloiala' pentru a 'elimina' Rusia de pe piata armamentului, a denuntat vineri Kremlinul, potrivit AFP, Reuters si TASS. 'Aceasta…

- CHIȘINAU, 14 sept — Sputnik. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații, Moldova sta în capul listei țarilor europene cu cel mai mare consum de alcool. Calculat dupa consumul de alcool pur, fiecare locuitor al Moldovei consuma anual câte 15 litri de alcool etilic.…