Geta Caragiu, sora lui Toma Caragiu, A MURIT

Stiri pe aceeasi tema

- Geta Caragiu, sora marelui actor Toma Caragiu, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Societatea de Cultura Macedo-Romana. "Am aflat cu tristețe ca a trecut la cele...

- Varul lui Karym și-a pierdut fiul in varsta de doar 12 ani. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Varul artistului și-a pierdut fiul in varsta…

- Cozi de mii de oameni au ocupat un întreg mall și o parte din parcare, dupa ce un magazin a anunțat reduceri masive pe Facebook.Magazinul Swicth, din Malaysia, a decis sa vanda gadgeturi Apple la preturi promotionale. Toate produsele incluse in promotie fusesera folosite pentru…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, continua seria proiectelor dedicate Centenarului si Unirii Romaniei cu Basarabia. Presedintele Societatii Cultural-Istorice "Mihai Viteazul" Ploiesti, Mircea Cosma, impreuna cu membrii Fundatiei "C-tin Stere" si cu CJ Prahova,…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma, condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru corupție și aflat in așteptarea unui verdit definitiv care va fi dat luna aceasta, se implica in continuare in viața publica. El a semnat o “Declarație de reunire” a Romaniei cu…

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- Mai multi ieseni au iesit duminica seara in Piata Unirii sa protesteze in ciuda gerului. Ei ii cer demisia ministrului Justitiei si sar in apararea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Anuntul pentru adunarea la protest a fost postat pe Facebook.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri "scandalul" din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind "un fel de aghiotant" al sefei DNA Laura…

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Se pune la cale un miting, Palatul Cotroceni, pentru ora 15! Anunțul a fost facut de deputatul Liviu Pleșoianu, de la PSD. Acesta e nemulțumit de modul in care președintele Klaus Iohannis s-a raportat la inregistrarile cu procurorii DNA Ploiești. ”Azi, la ora 15.00, voi consuma portocale pe dealul…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Intr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a societatii, conducerea SGU face un anunt catre angajati, referitor la plata salariilor pe luna ianuarie 2018. Iata anuntul conducerii SGU Ploiesti: „Conducerea societații aduce la cunoștința angajaților ca plata drepturilor salariale, aferente lunii ianuarie,…

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram afirma, intr-o postare pe Facebook, ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real in care documentele au ajuns in posesia DNA Ploiești. Disimularea s-a operat prin…

- Pe Mihai Gadea il știm din postura de prezentator de televiziune și director al Antena 3, insa mai puțin cunoaștem ca, in urma cu 18 ani, acesta devenea absolvent al Facultații de Teologie Adventista. Cu o figura inocenta, plin de carisma și cuvinte potrivite, Mihai Gadea a reușit dintotdeauna sa capteze…

- Teatrul de Nord Satu Mare anunta pe pagina de Facebook ca unul dintre actorii teatrului, Cristian Dan s a stins din viata. "Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, actorul Cristian Dan, membru fondator al Sectiei Romane. Un gand de alinare si sincere condoleante familiei indurerate.…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere.Citește și:…

- Vestea ca Adelina Pestrițu este insarcinata in trei luni i-a bucurat pe toți prietenii virtuali pe care ii are ea pe rețelele de socializare. Anunțul a fost facut chiar de ea pe Facebook in ziua in care a implinit 31 de ani, aminteste click.ro. Adelina Pestrițu a pregatit pentru ea crap cu legume la…

- Lumea politica din Romania este in doliu! Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viața la 34 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de depitaul PNL Adriana Saftoiu. La randul lui, purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, s-a aratat șocat de aceasta veste trista! „Bogdan…

- Vești nu prea bune pentru polițistul Godina! Mai exact, acesta nu mai poate posta pe Facebook si l-a rugat pe Lucian Mindruta sa anunte acest lucru. Godina ar fi fost raportat pentru doua postari mai vechi.

- Vești nu prea bune pentru polițistul Godina! Mai exact, acesta nu mai poate posta pe Facebook si l-a rugat pe Lucian Mindruta sa anunte acest lucru. Godina ar fi fost raportat pentru doua postari mai vechi.

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu.Bogdan Gavrila a murit A fost sufletul Club Romania E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul Un om tanar, 34 de ani, educat, cu un bun…

- Liberalii din Romania sunt in doliu. Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viața la 34 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu. "Bogdan Gavrila a murit! A fost sufletul Club Romania! E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul!…

- UN NOU DRUM… Veste proasta pentru tinerii din Vaslui. Clubul Hai-Hui se inchide. Acesta a fost vandut catre un alt patron din oras, urmand sa se deschida, cel mai probabil, dupa ce va trece printr-o renovare menita sa-i dea o alta identitate. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a localului: “Dupa…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Pentru ca Romania a suferit o pierderea grea odata cu moartea marelui Neagu Djuvara, Liviu Dragnea a dorit sa transmita un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook, insa „s-a incurcat in știința”, iar in loc de Neagu Djuvara, a scris Mircea Djuvara, filozof și jurist roman, membru corespondent…

- Filosoful Mihai Sora a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook dupa moartea lui Neagu Djuvara . Neagu Djuvara a murit joi la varsta de 101 de ani. Filozoful Mihai Sora, coleg de generatie cu acesta, amandoi fiind nascuti in 1917, a avut o postare pe Facebook, lasand in maintirea acestuia…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE FORMULARULUI 600! Astazi, am solicitat oficial prezenta la Comisia Economica a Senatului, marti 24 ianuarie, a ministrului finantelor si a presedintelui ANAF pentru a da explicatii in legatura cu OUG 116/2017…

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- Dupa ce s-a vehiculat in presa ca Elena Udrea ar fi insarcinata, aceasta fiind vazuta ieșind dintr-o clinica de fertilizare in vitro, fostul ministru al turismului a dorit sa faca lumina in acest caz și a vorbit deschis despre sarcina. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani, conform Antena 3, ar fi la…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Anunțul a fost facut de deputatul PMP Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook."Un…

- Pentru a clarifica zvonurile aparute in presa in ultimile zile conform carora emisiunea "Mireasa pentru fiul meu" ar reveni la Antena 1, Mirela Vaida a lasat un mesaj pe Facebook pentru fanii nerabdatori

- Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Brasov, medicul Dan Grigorescu, ironizeaza, sambata, pe Facebook, mesajul ministrului Sanatatii, Florian Bodog, potrivit caruia certificatele pentru absolventii de rezidentiat au fost transmise de vineri Directiilor de…

- EXPOZITIE… Portughezii vor avea ocazia sa vada frumusetea lacaselor de cult din Romania. O fotografie din interiorul Manastirii Bujoreni a fost selectata pentru a face parte din expozitia “Fascinating Lighting” de la Lisabona, Portugalia, ce va avea loc in perioada 11-13 ianuarie. Anuntul a fost facut…

- „Lumea se simte neliniștita și imparțita, iar Facebook are multe de facut – fie ca trebuie sa ne protejeze comunitatea de abuz și de ura, de a ne apara impotriva ingerințelor statelor naționale, fie sa ne asigure ca timpul petrecut pe Facebook este petrecut bine”. „Provocarea mea personala…

- Cu aproape doua saptamani inainte de tragedie, iubita lui Sergiu Curca a publicat un mesaj pe Facebook prin care ii ura unei prietene „La mulți ani", insa a menționat și cum viața te supune unor teste. „Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole,…

- Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit de la o haina. Tanarul ar mai fi incercat in trecut sa iși puna capat zilelor. Inainte sa se sinucida, solistul de muzica populara le-a lasat un bilet de adio familiei și apropiaților, in care i-a indemnat sa-l uite…

- Paula Abrudean, o tânara din Florești, a anunțat ca i-a fost furat telefonul în decursul zilei de miercuri și ca dispozitivul a fost conectat la o rețea wireless pe strada Porii, cu numele rețelei Tudor O’Brien. Anunțul a fost postat pe un grup de Facebook al locuitorilor din comuna.…

- In luna decembrie, bine cunoscuta, in fiecare an, drept cea a cadourilor, ultrași ai FC Petrolul din Peluza Latina, cea de la peluza a doua a arenei Ilie Oana, din Ploiești, s-au gandit sa le ofere daruri unor semeni napastuiți de soarta. Astfel, potrivit comunicatului postat pe pagina de Facebook a…

- Facebook va difuza mai multe videoclipuri pe paginile utilizatorilor sai si va incepe sa testeze spoturi publicitare automatizate ce vor fi difuzate in debutul unora dintre aceste fisiere video, au anuntat joi reprezentantii companiei americane, cu scopul de a atrage mai multe agentii de publicitate…

- Tanara ucisa in statia de metrou Distror 1 era membru al Partidului Miscarea populara. Anuntul a fost facut de deputatul PMP, Eugen Tomac. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook si un mesaj de condoleante pentru familia fetei. "Am aflat cu tristete ca tanara omorata aseara cu cruzime la metrou, Alina…