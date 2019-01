Gestul unui copil a impresionat mii de oameni. Motivul incredibil pentru care a oprit un troleibuz 

Mastercard renunta la numele companiei in sigla

Compania de plati digitale Mastercard Inc. a anuntat luni ca decis sa elimine numele companiei din sigla, optand in schimb pentru binecunoscutele cercuri suprapuse, simbolul Mastercard pentru milioane de consumatori, informeaza The Wall Street Journal. Decizia este o continuare a unei strategii destinate… [citeste mai departe]