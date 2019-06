Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat sambata dupa-amiaza ca un barbat s-ar fi inecat. Incidentul s-a produs in jurul orei 15 la un lac din localitatea Chiuza, langa o balastiera, in județul Bistrița-Nasaud. Pentru gasirea omului, in varsta de 32 de ani, a intervenit un echipaj de pompieri cu barca și un echipaj…

- Apar noi informatii privind cazul tanarului care a murit inecat in apele raului Dambovita, care a platit cu viata in incercarea de a-si salva un prieten, de 16 ani, de la inec. Tragedia a avut loc in cartierul studentesc Regie, acolo unde tanarul de 25 de ani a fost inghitit de apele repezi ale raului…

- Apar noi detalii despre tragedia care s-a petrecut ieri dimineața, in complexul studențesc Regie din Capitala. Daniel Dobrota, cunoscut de prieten ca "Ploieșteanu" a murit inecat in raul Dambovița, dupa ce a salvat un adolescent.

- Tanarul care a murit miercuri dimineata, inecat in Dambovita, dupa ce a sarit sa-si salveze un prieten se numea Daniel Dobrota, cunoscut si ca "Ploiesteanu". Tragedia a avut loc in complexul studentesc Regie.

- Un tanar buzoian in varsta de 17 ani a murit ieri dupa ce și-a salvat surorile de la inec. Baiatul, Bogdan P., a mers impreuna cu surorile lui, una de 13 ani și una de 19 ani, și cu un unchi al lor sa pescuiasca. Ei au ales un canal de irigații din Costești. La un moment dat, sora cea mica a picat in…

- Și-a vazut moartea cu ochii pana in ultima secunda! Un tanar a reușit sa se sprijine pe pervazul geamului, dupa ce casa in care locuia a luat foc. Imagini video cu impact emoțional puternic

- Un barbat in varsta de 63 de ani si-a gasit sfarsitul in apele involburate ale raului Iza in cursul zilei de miercuri, 22 mai. Acesta a intentionat sa isi spele caruta in apa, insa a cazut victima puhoaielor. Medicii sositi la fata locului l-au resuscitat minute in sir, dar fara rezultat.

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din satul Racoasa, comuna Marasti, a murit duminica, dupa ce a cazut intr-un bazin cu apa din curtea locuintei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...