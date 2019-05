Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a șocat pe toata lumea! Aceasta a intalnit pe un site de matrimoniale un barbat care i-a promis ca se va casatori cu ea, daca il va lasa sa le violeze pe cele doua fetițe pe care le are.

- Mesaj de ultima ora de la Parchetul General dupa ce fosta purtatoare de cuvant Ramona Bulcu s-a sinucis sarind de la etajul 5 al instituției unde a ajuns dupa ce a fugit din spitalul in care se trata pentru depresie.Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care vor…

- O femeie de 30 de ani a fost ucisa, in aceasta-dupa amiaza, in zona depoului de locomotive din Timișoara. Conform primelor informații, victima statea pe banca in fața blocului in care avea o garsoniera, alaturi de o vecina, cand a fost injunghiata de fostul concubin. Babatul, in varsta de 34 de ani,…

- Vezi motivul SOCANT pentru care un om de afaceri S-A SPANZURAT dupa ce s-a intors din LUNA DE MIERE Marius Popa, fostul soț al creatoarei de moda Natalia Vasiliev, s-a sinucis dupa ce abia se intorsese din luna de miere, pe care o petrecuse in Maldive. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Sydney Aiello, o tanara frumoasa de numai 19 ani din America, a decis sa iși puna capat zilelor zilele trecute. Ea era supraviețuitoarea atacului armat din februarie 2018 de la liceul Marjory Stoneman Douglas, acolo unde un tanar a ucis 17 persoane. De atunci s-a ales cu probleme grave de anxietate…

- Deținutul care a pus pe jar toata Romania dupa ce a evadat in mod absolut spectaculos de la Penitenciarul Jilava și care a fost prins abia dupa cateva zile, a dezvaluit motivul șocant pentru care a decis sa sara gardul puscariei.

- Un barbat de 40 de ani din Irlanda, fost director de școala, și-a ucis soția și pe cei trei fii ai lui, iar apoi s-a sinucis. Crima ingrozitoare a avut loc in vara anului 2016. Alan Hawe a lasat in...

- Dupa o evoluție extrem de solida la FedCup, acolo unde a obținut doua victorii din doua meciuri impotriva tenismenelor din Cehia, Halep a fost votata de fani cea mai buna jucatoare din intalnirile de FedCup de la finalul saptamanii trecute. Gestul pe care aceasta l-a facut cu banii te lasa fara cuvinte.