- Catrinel Sandu trece prin momente dificile dupa ce tatal ei, Nicu Sandu, s-a stins din viața duminica seara, la Spitalul Colentina din Capitala, unde fusese internat in urma cu mai bine de trei luni de zile.

- Dupa moartea fulgeratoare a lui Edith Gonzalez, o alta vedeta a pierdut lupta cu cancerul și s-a stins din viața. Este vorba despre Beth Chapman, cunoscuta pentru participarea in diverse reality show-uri.

- Apar noi detalii despre tragedia care s-a petrecut ieri dimineața, in complexul studențesc Regie din Capitala. Daniel Dobrota, cunoscut de prieten ca "Ploieșteanu" a murit inecat in raul Dambovița, dupa ce a salvat un adolescent.

- Jojo traverseaza o perioada dificila dupa ce bunica ei s-a stins din viața. Actrița avea o relație speciala cu femeia și nu poate accepta faptul ca nu o va mai putea strange niciodata in viața sa.

- Doina Maximilian, fiica adoptiva a regretatei actrițe Stela Popescu, a aratat la TV cum se prezinta casa in care locuit marea vedeta a tetrului de revista din Romania. Doina Maximilian s-a ocupat sa expuna tot ce avea Stela Popescu pentru ca oamenii care calca pragul vilei din Gradina Icoanei sa vada…

- Moartea unei tinere in varsta de 29 ani, din judetul Bihor, victima a unui accident rutier produs pe DN79, in localitatea Ciumeghiu, a salvat alte vieti, dupa ce rudele femeii au fost de acord ca organele ei sa fie prelevate. In urma tragediei insa, patru copii mici au ramas orfani de mama

- Starul CBBC Mya-Lecia Naylor a murit la varsta de 16 ani. Vestea trista a fost dezvaluita de managerul ei: ”Este o mare durere sa anunț moartea ei. Mya-Lecia Naylor a murit. A fost foarte talentata...