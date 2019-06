Stiri pe aceeasi tema

- Un apartament din Balți a fost spart ieri, in plina zi. Hoții au intrat in apartament și au furat 10.000 de euro, 3.700 de dolari, aproape 10.000 de lei, dar și bijuterii din aur. Prejudiciul estimandu-se la 494.830 de mii de lei.Poliția cauta faptașii.

- Jaf produs in plina strada, in Braila. Mai mulți indivizi cu cagule și inarmați cu bate au atacat un barbat de la care au furat 50.000 de euro, bani cu care voia sa cumpere un apartament. Polițiștii fac acum cercetari pentru a-i identifica pe autorii furtului. Surse din randul anchetatorilor au precizat…

- Un seif a fost furat de la sediul unei firme de transport din Arad, in noaptea de miercuri spre joi. Furtul a avut loc in condițiile in care respectiva locație era pazita și exista și sistem de supraveghere video. In seiful furat de la sediul firmei din localitatea Cicir se afla o suma considerabila…

- Furt de proporții in cursul nopții trecute. Hoții, ramași neidentificați pana in momentul de fața, au furat un seif din incinta unei firme de transport marfa din localitatea Cicir, județul Arad. In seif se afla o importanta suma de bani. Furtul a fost descoperit azi-dimineața, moment in care Poliția…

- O angajata din cadrul unei agenții bancare de pe raza localitații Logrești, județul Gorj, a observat, in aceasta dimineața, ca persoane necunoscute au patruns in interiorul filialei, prin efracție și prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarma. Femeia a sesizat imediat Poliția. "Din primele…

- Hotii au patruns, miercuri dimineata, in biserica Santa Maria Maddalena din orasul italian Castelnuovo Magra, si au plecat cu un tablou in valoare de 3 milioane de euro, atribuit pictorului flamand Pieter Bruegel cel Tanar. Politia a dezvaluit in seara de miercuri ca pictura de secol 17 este, de fapt,…

- Politia italiana Carabinieri a ridicat pictura originala expusa intr-o biserica din comuna Castelnovo Magra, situata in provincia La Spezia din Liguria, in nord-vestul Italiei, dupa ce a aflat ca opera risca sa fie furata, potrivit agentiei de stiri ANSA. ''Pictura originala a fost inlocuita cu o…

