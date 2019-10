Gestul lui Remus Borza la votul pentru Guvernul Orban. S-a aflat TOTUL - video

Stiri pe aceeasi tema

- Reacții ale liderilor politici din Teleorman, dupa demiterea Guvernului Dancila in Politic / on 11/10/2019 at 11:40 / Guvernul PSD condus de premierul Viorica Dancila a fost demis, joi, de plenul Parlamentului, dupa ce moțiunea de cenzura depusa de opoziție a fost adoptata cu 238 de voturi “pentru”…

- „Sunt doi oameni care au muncit foarte mult la moțiunea de cenzura: Ludovic Orban și Victor Ponta. Orban a fost pe metereze, in ultima luna, zi de zi. Pe toți parlamentarii din opoziție i-a sunat de doua, trei ori sa se asigure ca susțin moțiunea. Inclusiv pe mine ieri de trei ori m-a sunat. Ultima…

- „Aș paria acum ca moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila nu va trece. 237 de semnaturi pentru moțiune nu inseamna automat și 237 de voturi. Eu cred ca UDMR va putea fi impacat de catre PSD", a spus Remus Borza la DCNews, deputatul adaugand ulterior ca Viorica Dancila are mai mult de oferit…

- „In discuția purtata cu premierul Viorica Dancila, i-am propus doua nume. Prima varianta in persoana lui Victor Negrescu, fost europarlamentar, cu o buna imagine la nivelul partenerilor occidentali. Cea de-a doua varianta – țineți-va bine - Victor Ponta. E clar ca el a avut cel mai mult de caștigat.…

- 'Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb a facut Romania de rusine in Europa. In ciuda repetatelor solicitari din partea noastra de a retrage candidatura total nepotrivita a Rovanei Plumb, Viorica Dancila s-a incapatanat…

- CCR a admis parțial solicitarea premierului Viorica Dancila. In acest context, președintele Klaus Iohannis va fi obligat sa revoce, de indata, miniștrii demiși de Dancila, sa numeasca interimarii propuși de premier și sa motiveze refuzul numirii noilor miniștri, dupa cum anticipase Remus Borza in…

- Iata analiza lui Remus Borza realizata in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews: „Romania are nevoie de un președinte care sa reconcilieze societatea, care sa uneasca națiunea, nu sa o dezbine. Romania are nevoie de un președinte care sa transmita mesaje pozitive, sa indemne la reconciliere…

- Președintele Iohannis respinge miniștrii interimari propuși de premier dupa plecarea ALDE de la guvernare și o trimite de Viorica Dancila sa-și legitimeze Guvernul prin votul Parlamentului. Anunțul șefului statului vine dupa ce miercuri Viorica Dancila a anunțat ca sesizeaza Curtea Constituționala…