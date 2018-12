Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-l convinge pe presedintele francez Emmanuel Macron de corectitudinea deciziei sale de a sechestra trei nave ucrainene duminica trecuta, liderul rus Vladimir Putin a luat o foaie si a desenat pozitiile navelor, au relatat vineri consilieri ai presedintelui francez, informeaza

- Bulgaria va merge mai departe cu implementarea planurilor de constructie a unui nou conector de gaze cu Turcia, prin care vor fi transportate catre Europa gaze rusesti livrate prin gazoductul TurkStream, ocolind Ucraina, informeaza vineri agentia Reuters, informeaza Agerpres.Parlamentarii…

- Intr-un interviu acordat Washington Post, Trump a precizat ca marti seara astepta un "raport complet" de la echipa sa de securitate nationala cu privire la capturarea duminica de catre Moscova a trei nave ucrainene cu echipajele lor, potrivit Agerpres. "Acesta va cantari foarte mult", a…

- Rusia și Ucraina par sa se pregateasca de razboi, in urma incidentelor de duminica noapte din Marea Neagra. Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene.

- Cu toate ca mai sunt 8 luni pâna la a cincea ediție a festivalului UNTOLD, interesul pentru abonamente depașește orice așteptari. Zeci de mii de fani își doresc sa-și asigure un loc pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa. Pâna în…