- Dani Mocanu pare pare ca nu mai scapa de problemele cu Politia si Justitia. Recent, el a fost vazut facand un gest care il poate costa mai mult decat isi poate imagina. Acuzat intr-un dosar de proxenetism, alaturi de fratele lui, Dani Mocanu s-a intalnit cu acesta, in mare secret, desi nu au voie pastreze…

- Cei care au animale de companie stiu cit de greu este sa gasesti un restaurant in care sa le fie permis accesul cu ciinele. In Egipt s-a deschis de curind un astfel de loc pentru iubitorii de animale. Ideea de afaceri a prins imediat la public, iar localul e plin seara de seara. Mohamed Al Kook s-a…

- Cei care au animale de companie stiu cat de greu este sa gasesti un restaurant in care sa le fie permis accesul cu cainele. In Egipt s-a deschis de curand un astfel de loc pentru iubitorii de animale. Ideea de afaceri a prins imediat la public, iar localul e plin seara de seara.

- Un proiect depus in Parlament in vara acestui an prevede sanctionarea mai aspra a soferilor care nu opresc la semnalele politistilor rutieri, riscand sa ramana fara carnet pentru o perioada de 90 de zile. Inițiatorii propunerii legislative spun ca „oamenii legii s-au confruntat cu foarte multe situații…

- Iubitorii sporturilor de iarna și in special a patinajului artistic pe gheața vor avea parte de o surpriza in acest sfarșit de saptamana la Cugir. Cugirenii vor putea participa joi, 28 decembrie, la o demonstrație de patinaj artistic pe gheața pe patinoarul din incinta complexului sportiv „Cugir Arena”.…

- Nici politistii din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare nu au lasat sa treaca aceasta perioada fara indeplinirea unei misiuni de suflet. Acestia au pornit ieri la drum preocupati sa aduca protectie dar si armonie si in viata unor persoane cu nevoi din Ferneziu si Firiza. Gestul politistilor baimareni…

- Regele Mihai a fost condus sambata, 16 decembrie, pe ultimul drum, sute de mii de romani fiind in strada pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre gesturile emoționante facute de oameni, s-a aflat și cel al unui polițist. Ziua de 16 decembrie va ramane in memoria colectiva ca una dintre cele mai profunde…

- Ducele și Ducesa de Cambridge nu sunt vazuți niciodata ținandu-se de mana in public, spre deosebire de Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut ținandu-se de mana și chiar facand gesturi tandru. Kate Middleton și Prințul William sunt destul de rezervați cand vine vorba de demonstrații…

- Astazi, 12 Decembrie 2017, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condusa de președintele Alexandru Cumpanașu a avut o intalnire cu Grupul de Lucru din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) responsabil cu elaborarea și dezvoltarea proiectelor de acte normative…

- Veganii au ieșit in strada cu maști de porc pe fața și cu laptopuri cu imagini șocante din fabrici, ca sa ii convinga pe romani sa se lase de produse animale. Cu o saptamana pana la Ignat, e aproape imposibil sa te gandești ca ar putea cineva renunța la tradiționala pomana a porcului. Sau care roman…

- Cati dintre iubitorii de ceaiuri nu apreciaza un cadou ce are legatura cu pasiune lor pentru ceai? Fiecare dintre noi se bucura atunci cand primeste un cadou, insa atunci cand produsul respectiv se potriveste cu personalitatea si cu gusturile noastre, credem ca bucuria este si mai mare. De…

- Parlamentarii USR au pus punct protestului din Camera Deputatilor, de la votarea legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, si au iesit din plen pentru a face declaratii. Dan Barna, presedintele USR, acuza lipsa de dezbatere pe amendamente si da vina pe Liviu Dragnea."Ceea ce s-a…

- Gestul unui reprezentant al Jandarmeriei ii face mandri nu doar pe iubitorii de animale, ci pe toti romanii. Foto Victor Ciutacu Foto captura Observator De asemenea, un alt caine a facut spectacol de Ziua Nationala a Romaniei. Acesta s-a strecurat…

- „A fost un mesaj public pentru Liviu Dragnea. Mesajul SUA nu cerea un raspuns, era un mesaj pentru Dragnea. A fost o greseala sa vorbesti in numele Parlamentului. Genul asta de ratoiala am vazut-o la lideri latino - americani sau asiatici care se intorc, au in fata o mie de suporteri, dupa care suna…

- "Iubitori de animale, uitati cum se nasc talentele. Eu sunt in stare de soc. Ce am putut sa vad in acest videoclip... Mamica era foarte mandra de nazdravanul ei", a scris o tanara mamica pe Facebook, dupa ce a vizionat clip-ul ingrozitor.

- „Din pacate, la 28 de ani de la caderea comunismului, statul este condus de o structura politica formata pe calapodul fostului PCR, focalizata pe acapararea resurselor statului, pentru satisfacerea nevoilor personale ale unei elite și care s-a dovedit incapabila sa administreze coerent și sa ofere servicii…

- O femeie din Canada susține ca a fost salvata de cainii pe care ii plimba, dupa ce s-a ranit și a ramas timp de trei zile intr-o zona izolata. Patrupedele au stat tot timpul langa ea și i-au ținut de cald, relateaza The Telegraph. Annette Poitras, in varsta de 56 de ani, a ieșit cu trei caței la plimbare…

- Elevii din raioanele Strașeni și Ungheni au primit, la inceputul toamnei curente, agende in care au gasit tiparite mesaje insoțite de pozele celor doi președinți de raion - democrații Mihail Popa și, respectiv, Ludmila Guzun. Acest lucru a facut-o pe deputata liberal-democrata Maria Ciobanu sa acuze…

- Medicul Radu Zamfir demostreaza, odata-n plus, ca are un suflet mare. El a operat gratis doi pacienți in stare grava, la o clinica privata. Radu Zamfir, a carui fiica mai mare, Lavinia, este foarte frumoasa , este chirurg la Spitalul Fundeni. El a supraviețuit tragediei aviatice din Munții Apuseni,…

- S a dat alarma in judetul Mehedinti, dupa ce un tanar de 21 de ani s a ratacit aseara intr o padure de la marginea unei comune, potrivit Digi 24.Tanarul a plecat in cautarea unor capre pierdute, pe un drum forestiei din Parcul National Domogled.In cautarea sa au plecat pompierii si jandarmii din judet,…

- Iubitorii trupei CALEnDAR din Brașov și imprejurimi, au ocazia de a fredona impreuna cu muzicienii favoriți „Cantece De Munte”, vineri, pe 17 noiembrie 2017, de la ora 20:00, in cochetul și primitorul local Bonanzza (Strada Zizinului nr. 5, Brașov). Este primul concert al trupei in acest…

- Copilul unei familii de români, în vârsta de cinci ani și jumatate, a murit, luni seara, la Corinaldo, Italia, dupa ce a cazut în interiorul unui puț de decantare și evacuare a apei reziduale ce provenea de la o moara de masline

- Vineri, doi agenți de siguranța publica din cadrul Secției nr. 1 Ploiești, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor in zona Halelor Centrale din municipiu, au fost sesizați de un ploieștean despre faptul ca, in momentul in care acesta ar fi intrat intr-un supermarket, ar fi fost intampinat de un…

- Cat timp folosesti WhatsApp, nu poti scapa de aceasta problema. Chiar daca iti ascunzi ultima logare sau functia de confirmare de citire a mesajului, nu poti scapa de statusul online. Acesta apare in momentul in care tu esti conectat si folosesti aplicatia. Un inginer in software, Rob Heaton,…

- Presedintele SUA Donald Trump i-a salutat in intalnirea de astazi, de la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, informeaza stiripesurse.ro. Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, facuse o plecaciune in 2009, la intalnirea…

- Gigi Becali a apreciat gestul facut de Harlem Gnohere dupa golul marcat in victoria celor de la FCSB contra Concordiei Chiajna, scor 2-1, cand francezul s-a dus și l-a imbrațișat pe Alibec. "Cei de la Chiajna nici macar n-au vazut mingea. E diferenta mare de valoare. Lui Alibec nu-i iese nimic. Dumnezeu…

- Dani Mocanu are o atractie pentru inchisoare, iar acest lucru nu este strain nimanui. Nu numai ca a scos multe piese despre viata de detinut si a si stat cateva ore in arest, dar manelistul si-a facut si un tatuaj pe aceeasi tema.

- Tatal Danei Savuica a oferit detalii mai puțin știute despre fiica sa. Acesta a vorbit și despre partenerii celebrei blonde. Tatal Danei Savuica are 75 de ani și a fost prezent, impreuna cu vedeta, la o emisiune de la Pro TV. Georce Savuica, care este fost diplomat, a facut marturisiri despre Dana Savuica,…

- Povestea unui caine s-a viralizat pe Facebook, dupa ce stapana lui a povestit un detaliu macabru despre patruped. Animalul, un chihuahua de 1,8 kilograme, a fost nevoit sa-și manance fostul stapan, pentru a putea supraviețui. Povestea macabra a fost dezvaluita de actuala stapana a cainelui pe un grup…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda o tin din sarbatoare in sarbatoare! La trei zile dupa ce fiica ei, Victoria, a implinit o luna de cand a venit pe lume, vedeta isi serbeaza ziua de nastere. Fosta prezentatoare de la „Te vreau langa mine” face astazi 43 de ani si nu mici au fost surprizele din partea…

- „In fiecare joi persoanele care selecteaza gunoiul dau foc la deseuri. Toata lumea stie acest lucru dar nu se ia nicio masura. Fumul este innecacios si nici nu poti sta in zona. Oamenii spun ca primarul le-a spus sa arda gunoaiele”, ne-a precizat un localnic. Primarul comunei, Ioan…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in mare secret. Iar nașii au fost nimeni alții decat Silviu Prigoana si partenera sa de viata, Mihaela. Cei doi proaspeți insuraței au ajuns in fața altarului pe 9 septembrie, iar excentrica Oana Zavoranu a purtat o rochie care a taiat rasuflarea tuturor.…

- Iulia Vantur vrea sa devina mama, insa nu se mai gandește la casatorie. Vedeta a povestit la tv ca și-ar dori sa aiba un copil, mai ales ca are 37 de ani și simte ca a sosit vremea. Iulia Vantur se afla in Romania unde va petrece timpul cu familia și prietenii apropiați. Aceasta a vorbit despre casatorie…

- Hoț de lemne, ucis de polițist in Mureș. Un barbat a murit, dupa ce a fost impușcat de un polițist care l-a prins la furat de lemne. N-a avut nicio șansa pentru ca nu a ținut somațiile oamenilor legii. Incidentul șocant a avut loc intr-o padure din apropierea comunei Breaza, județul Mureș. Mai mulți…

- Acest lucru se întâmpla din când în când, iar povestea însași nu este foarte vesela, însa destul de interesanta. Esența este simpla: femeia a aflat ca soțul ei are o amanta și a decis sa-l pedepseasca, iar în tot acest timp nu și-a aratat sentimentele,…

- Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu isi deschide din nou usile pentru spectatori. Iubitorii de teatru sunt invitati sambata, 21 octombrie, la premiera spectacolului „Bigamul II", piesa care deschi...

- Vasile Miriuța, tehnicianul celor de la Dinamo, a dezvaluit așteptarile pe care le are de la echipa sa in perioada urmatoare, marturisind ca este nemulțumit de forma slaba a atacanților, care nu au punctat nici in victoria de luni seara cu Juventus, 3-0. "Am lucrat mult in ultimele doua saptamani,…

- Gest incredibil al unui barbat de 36 de ani din Motru. Acesta a fost reclamat de o femeie ca a patruns fara drept în biroul unei firme din Catunele, dar când oamenii legii au ajuns la fața locului, barbatul a eliberat în mod

- Plata defalcata a TVA, cel mai discutat subiect din ultima perioada. Guvernul a decis ca aceasta sa intre in vigoare din data de 1 octombrie, in mod optional, urmand sa devina obligatorie pentru firme de la data de 1 ianuarie 2018. Un singur lucru nu a facut Executivul, lucru ce va schimba complet cursul…

- Romanii aflați intr-o localitate din nordul Italiei au infuriat-o pe primarița. Aceasta a lansat un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa un incident petrecut in urma cu cateva zile, in care spune ca romanii ”se comporta ca niște animale”.In același mesaj, primarița mai spune ca romanii…

- O romanca de 29 de ani si-a pierdut viata intr-un accident violent, produs pe o sosea din Italia. Cristina Boroiban era in masina cu fetita ei de doar cinci anisori, iar, la un moment dat, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit puternic de un camion, potrivit areacentese.com.…

- Intr-o luna, asistații sociali din județul Vaslui presteaza peste 400.000 de ore de lucru in folosul comunitații. Conform Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Vaslui, numarul beneficiarilor Legii venitului minim garantat se menține la un nivel inalt, la fel și numarul de ore…

