Stiri pe aceeasi tema

- Apar doua noi linii de autobuz in Capitala. Noua Societate de Transport București (STB SA), care a inlocuit vechiul RATB, anunta ca inființeaza doua noi linii de autobuz: 698 și 781. Linia 698 Va fi o linie urbana și va asigura transportul calatorilor la prețul de 1,30 lei intre cele doua capete de…

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc, azi dimineata, intr-o intersectie din Bucuresti. Din fericire, nu au existat victime. Un autoturism a ramas blocat intre doua tramvaie in intersectia dintre Bulevardul Carol I si Calea Mosilor. Se pare ca soferul a considerat ca are loc sa treaca printre tramvaie,…

- Prognoza meteo 7-9 septembrie 2018. Zilele acestea, vremea s-a schimbat radical, iar toamna pare ca vrea sa iși intre in drepturi. La munte și la mare a plouat, iar in Capitala a fost cer mai mult noros. Nici in weekend nu scapam de ploi! Prognoza meteo 7-9 septembrie 2018. Incepand de vineri, vantul…

- In cea mai importanta zi de peste an din viața ei, Andra a avut alaturi de cei mai dragi oameni care i-au facut o mare supriza. Cele mai bune prietene ale artistei, venite de la Cluj, au pregatit un tort special pentru cantareața. Andra a implinit 32 de ani pe data de 23 august, iar […] The post Cum…

- Accident grav in Capitala, vineri (10 august). Șoferul unui TIR nu s-a asigurat la schimbarea de sens și a lovit in plin un autoturism, pe Șoseaua Pipera-Tunari. Impactul a fost atat de violent incat mașina s-a rasturnat și a lovit o femeie aflata pe trotuar in acel moment. Din pacate, pietonul se…

- Mirabela Dauer a vorbit deschis despre perioada grea prin care a trecut. Indragita cantareața a fost operata la rinichi și a marturisit ca a fost norocoasa. (Promotiile zilei la monitoare) In urma cu cateva luni, Mirabela Dauer a fost operata la rinichi. Printre lacrimi, artista a marturisit ca este…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o noua atenționare Cod portocaliu de furtuna, valabila in București, in perioada urmatoare.(CITEȘTE ȘI: CINE ESTE PILOTUL CARE A MURIT LA BAZA 86 BORCEA, DUPA CE UN MIG S-A PRABUȘIT FOTO) Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:15, in Capitala…