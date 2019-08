Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia din Caracal a scos la lumina probleme grave ale serviciului 112, in special lipsa unei reactii rapide la un apel de urgenta si intarzierea foarte mare a localizarii apelantului. Cu totul altfel stau lucrurile in Canada, potrivit unei romance stabilite acolo de 12 ani.

- Evenimentele tulburatoare de la Caracal, unde doua tinere au fost sechestrate, violate și ucise de un mecanic auto in varsta de 66 de ani au indurerat și, implicit, revoltat intreaga opinie publica. Vedetele din Romania nu au putut nici ele sa ramana indiferente in fața unei asemenea tragedii. Andreea…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- Tragedia cumplita de la Caracal readuce in atentie un alt esec ”mortal” al Statului Roman. Este vorba despre accidentul aviatic din Apuseni, din ianuarie 2014, cand, de asemenea, autoritatile nu au fost in stare sa localizeze telefonul de pe care a sunat unul dintre medicii aflati in avion.

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat "profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal" și "revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o adolescenta care și a pierdut viața in

