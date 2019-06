Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de TIR a salvat un adolescent de la moarte, in Italia. Totul s-a petrecut vineri dimineața, cand baiatul de 19 ani a trecut balustrada unei pasarele de deasupra unei autostrazi din Italia, la Pozzuolo Martesana, Milano, si a amenintat ca se arunca Șoferul necunoscut al unui TIR, scrie Il Giorno,…

- Momente teribile pentru un sofer roman de TIR din Italia. Barbatul s-a rasturnat cu camionul pe care il conducea, iar pompierii s-au chinuit trei ore pentru a-l scoate in viata dintre fiarele masinii.

- Un video absolut terifiant a fost publicat pe pagina de Facebook „Made IN Romania”, in imagini fiind surprins un tanar sofer roman de TIR care... The post Sofer roman de TIR cu picioarele pe volan, live pe Facebook, pe o autostrada din Italia appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman a murit in Germania, la doar 32 de ani, intr-un accident rutier. Barbatul, care lucra ca sofer, se afla la volanul unui autobuz cand a intrat cu viteza in semiremorca unui camion oprit.

- Un sofer roman de TIR a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a rasturnat pe autostrada, in Italia. Camionul a distrus atat parapetele lateral, cat si pe cel de pe axul soselei. Accidentul s-a produs miercuri de dimineata, in jurul orei 7.00, pe soseaua de centura a orasului Torino, intre iesirile…

- Un sofer roman de TIR a devenit erou in Germania, dupa ce a salvat viata a doua tinere, dar si doi cai, dintr-un puternic incendiu izbucnit pe o autostrada. Totul s-a intamplat, ieri dupa-amiaza, pe autostrada 62, in zona orasului Landstuhl din Germania. Natalie Muller (39 de ani) se afla la volanul…

- Un autobuz in care se aflau 51 de elevi a fost deturnat de sofer si apoi incendiat pe o autostrada de langa Milano. Politia a reusit sa salveze copiii inainte ca flacarile sa cuprinda autobuzul, relateaza BBC.

- Un sofer de TIR oprit in trafic in Italia le-a spus politistilor ca e roman si a uitat permisul acasa. Carabinierii l-au verificat pe camionagiu si au descoperit ca acesta mintea. Oprit de ofițerii de poliție rutiera, un sofer de TIR de 50 de ani a pretins ca și-a uitat permisul de conducere acasa și…