- Un micut de patru ani si noua luni are nevoie de ajutorul semenilor pentru a-si putea recupera copilaria. Eduard Loghin a fost diagnosticat cu Rabdiomiosarcom alveolar regiune orofaringe si are nevoie de 70.000 de euro pentru a scapa de aceasta imensa povara. Edi, cum le place parintilor Ilie si Ana…

- Mama Antonei a trait o mare dezamagire in dragoste, care i-a schimbat viața radical și care a influențat ulterior și viața celebrei cantarețe, care la vremea respectiva era doar o fetița.

- Avea 17 ani, doi copii și se saturase de viața. O tanara de 17 ani a vru sa-și ia viața, aruncandu-se in Olt. In ultimul moment, echipele de salvare au reușit sa o scoata din apa. Imaginile surprind momentul in care tanara le mulțumește salvatorilor, printr-un gest emoționant.

- Este zi de sarbatoare in familia unuia dintre cei mai cunoscuti manelisti de la noi. Colegul de breasla al lui Asu, Bobby, a devenit tatic! Sotia lui i-a oferit cel mai frumos cadou, astazi. Un baietel de 2.700 kilograme, sanatos si frumos foc!

- Organizatia caritabila Dogs Trust atrage atentia ca sfatul promovat in ultimii ani, potrivit caruia animalelor nu trebuie sa li se acorde o atentie deosebita ... The post Zgomot puternic de la artificii și petarde. Ce trebuie sa facem cu animalele de companie in aceasta perioada appeared first on Ziarul…

- Chiar daca pentru noi temperaturile scazute par suportabile, trebuie sa tinem cont ca alaturi de gheata, acestea pot provoaca degeraturi la nivelul membrelor, urechilor, nasului si a cozii. In acest sens, extremitatile corpului trebuie verificate periodic si, in cazul in care gheata este prinsa intre…

- Trebuia sa fie cea mai fericita zi din viața lui, dar, in schimb, Frederick Connie a fost nevoit sa ia o decizie imposibila. Soția lui, Keyvonne Connie, a intrat in travaliu prematur și a inceput sa aiba hemoragie in timp ce se afla in casa familiei ei din Littleton, Colorado, potrivit Daily Mail.…

- Delia (36 de ani) a lansat clipul oficial al melodiei manifest pentru o viata echilibrata in offline. In videoclipul „Traieste frumos“, inspirat din viata artistei, apar o parte dintre prietenii si familia ei.