- Ca-n fiecare an, in prima zi a Sfintelor Sarbatori de Paști regalitațile britanice au participat la slujba religioasa organizata la Capela St. George de la Castelul Windsor. Așa se face ca fiii, dar și nepoții Reginei Elisabeta au fost surprinși participand alaturi de monarhul britanic la acest eveniment.…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand vom sarbatori Paștele, de aceea aranjamentele sunt in toi la Castelul Windsor. Regina Elisabeta a II-a are o tradiție care dateaza de mulți ani, de la care nu se abate niciodata! foto: arhiva Regina Elisabeta și Prințul Philip ii așteapta pe toți la Castelul Windsor…

- Regina Elisabeta a II-a a Angliei va da startul maratonului international de la Londra, ce va avea loc pe 22 aprilie, apasand pe un buton ce va fi instalat in castelul Windsor, o premiera pentru suverana britanica, a anuntat, vineri, organizatorul competitiei, scrie agerpres.ro.

- Prințul Harry și Meghan Markle au facut publice invitațiile lor de nunta. Nunta regala va avea loc pe 19 mai, la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, iar pregatirile sunt in toi. Așa ca nu avea cum sa lipseasca modelul de invitație. Și tot ieri au și trimis invitațiile celor care vor…

- Detalii extraordinare despre relația dintre Camilla Parker Bowles și Printesa Diana au fost facute publice de catre autorul Tom Bower. O noua carte despre viața Prințului Charles, neautorizata, numita ”REBEL Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles” și semnata Tom Bower, dezvaluie…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a dat consimtamantul formal pentru casatoria printului Harry, nepotul sau, cu fosta actrita americana Meghan Markle, potrivit AFP. Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au o relatie din iulie 2016 si s-au logodit in noiembrie 2017, stau intr-o…

- In timpul Razboiului Rece, cand pericolul sa izbucneasca un nou razboi mondial - in care era probabila folosirea de arme nucleare - era mare, regina Elisabeta a II-a a pregatit un discurs secret. Acesta a fost redactat in 1983. Textul a fost desecretizat dupa 30 de ani de Arhivele Nationale. Unele…

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, a fost botezata in Biserica Anglicana, intr-o ceremonie privata. Serviciul religios a avut loc marti seara, la Capela Regala a Palatului St. James's din Londra, iar pentru botez a fost folosita apa din raul Iordan.

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Kate Middleton continua sa incalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit inca o data sa o infurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina.…

- Cu doua luni inainte sa dea naștere celui de-al treilea copil al ei și-al Prințului William, Kate arata mai bine ca niciodata. Iar in aceasta dimineața, ducesa și-a afișat din nou burta de gravida cu ocazia unei vizite la Colegiul Regal al Obstetricienilor și al Ginecologilor din Londra. Ducesa de 36…

- Dupa cum știm, Regina Elisabeta a facut furori atunci cand și-a facut apariția, pentru prima data in viața, in primul rand de la Saptamana Modei de la Londra. S-a intamplat marți, iar cel onorat cu prezența a fost designerul Richard Quinn, la a carui prezentare a asistat suverana de 91 de ani. Cea care…

- Regina Elisabeta a II-a a facut o vizita in premiera la Saptamana modei de la Londra (16 - 20 februarie), unde a fost insotita de Anna Wintour, editorul-sef al editiei americane a revistei Vogue, transmite AFP.

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di. In anul 1982, cand s-a nascut primul lor fiu, Prințul Charles i-a daruit…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- In urma cu 20 de ani, Lady Di, supranumita „prințesa inimilor” a pierit strivita intr-o limuzina, in tunelul Pont D”Alma de la Paris, Franța, dupa ce șoferul ei a pierdut controlul mașinii in timp ce erau urmariți de paparazzi. In bolidul Mercedes se mai afla și iubitul de atunci al Dianei, miliardarul…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- De cand a inceput relatia sa cu printul Harry, fosta actrita americana Meghan Markle are mare grija cu tinutele pe care le poarta in public, optand in primul rand pentru simplitate si eleganta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori la…

- Nu este prima data cand Kate Middleton (36) ii aduce un omagiu regretatei Lady Diana prin ținutele purtate la evenimentele oficiale, iar superba haina roșie cu imprimeu pied de coq, afișata in a doua zi a vizitei sale din Suedia, este inca un exemplu. Ducii, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și…

- Prințul Harry este foarte afectat de absența mamei sale. El cinstește atât de mult memoria Prințesei Diana, încât a dus-o pe Meghan Markle la mormântul ei înainte de a o cere în casatorie. Calatoria la Althorp, unde este înhumata Prințesa Diana, a…

- Reprezentanti din patru generatii ale familiei regale britanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint, informeaza Press Association. Portrete ale celor patru reprezentanti ai familiei regale din…

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Dupa ce si-a inchis blogul, "The Tig", in aprilie 2017, si si-a intrerupt aparitiile pe micul ecran in noiembrie, actrita americana si-a inchis si conturile de Twitter si Instagram."Domnisoara Markle se simte recunoscatoare fata de toti cei care ii urmareau activitatea pe retelele de socializare,…

- Printesa Charlotte a inceput gradinita. Iata ce adorabila este! Printesa Charlotte a inceput gradinita. Micuta in varsta de aproape trei ani frecventeaza Willcocks Nursery School din Londra, iar, in prima zi in care a mers la aceasta institutie, parintii ei au fotografiat-o in ipostaze adorabile. Charlotte…

- Zara Tindall, nepoata reginei Elisabeta a II-a, este insarcinata. Fata printesei Ana este casatorita cu fostul jucator de rugby Mike Tindall, alaturi de care mai are un copil, informeaza știrile ProTv. Zara, in varsta de 36 de ani, va naste la vara. In aprilie, Kate va aduce pe lume al treilea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a purtat cu ocazia filmarilor la un documentar realizat de BBC celebra coroana regala St. Edward, pentru prima data de la incoronarea sa din anul 1953, informeaza madame.lefigaro.fr. Destinele lor s-au intrepatruns pe 2 iunie 1953. Pe atunci in…

- Muzicieni, artisti, dansatori si caruri alegorice au defilat pe strazile din Londra la traditionala parada de inceput de an.Peste 10 mii de persoane din Marea Britanie, dar si din alte tari din Europa si chiar din America au participat la eveniment.

- Linia de succesiune la tronul Britaniei a trecut printr-un numar de modificari in anii recenti, pe masura ce William si Kate si-au extins familia si pot fi alte adaugari de membri la Casa Regala dupa ce Printul Harry si Meghan vor avea...