- Clipele ce au urmat asasinarii unui roman și a iubitei lui in Costa Rica au fost filmate. Mașina in care au fost impușcați cei doi a luat foc, iar mai multe persoane au incercat sa ii salveze.

- Vestea ca Silviu Iosif, tanarul de 32 de ani, a murit la mare, in timp ce salva doi copii, a socat pe toata lumea. Toti cei care l-au cunoscut s-au declarat intristati si plini de durere la auzul vestilor teribile.

- Clubul Intern Milano este multumit de oferta pe care clubul Birmingham o face pentru atacantul George Puscas, de aproape zece milioane de euro, informeaza presa italiana, care citeaza Gazzetta dello Sport.Pe de alta parte, Puscas a afirmat in trecut ca ar dori sa ramana in Italia, la o echipa din Serie…

- Un roman de 26 de ani, stabilit in Italia, a murit dupa o cearta cu familia. Gestul care i-a adus decesul Un tanar roman, in varsta de 26 de ani, stabilit in Italia, impreuna cu familia, a murit ieri noapte

- Unchiul Alexandrei a spus joi la Antena 3 ca are informatii certe ca Gheorghe Dinca facea parte dintr-o rețea de trafic de persoane și proxenetism și ca nu le poate dezvalui pentru ca le-a dat anchetatorilor.„Nu a fost singur. Este o informatie, nu o deductie. Nu pot sa dau informatia, am…

- Un tanar roman, in varsta de 26 de ani, stabilit in Italia, impreuna cu familia, a murit ieri noapte dupa o cearta cu familia. Incidentul a avut loc in localitatea San Vicenzo Valle Roveto, din regiunea Aquila, a notat romatoday.it. Barbatul a avut o cearta cu un alt membru al familiei. Nervos, tanarul…

- Un roman de 37 de ani a fost arestat la Reggio Calabria, in sudul Italiei, dupa ce a incercat sa rapeasca un copil de cinci ani din brațele mamei sale, in plina zi. Doar intervenția rapida a forțelor de ordine a facut ca barbatul sa scape teafar de furia oamenilor. https://evz.ro/roman-aproape-linsat-in-italia-gestul-sau-a-fost-taxat-de-comunitate-alerta.html

- Un șofer de 38 ani, care conducea o autoutilitara si-a pierdut viata astazi in urma unui grav accident petrecut in localitatea Onești, județul Bacau. Coliziunea cu un copac de pe strada Calea Slanicului (ieșirea din oraș spre Targu Ocna) i-a fost fatal barbatului. In urma impactului, victima a ramas…