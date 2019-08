Stiri pe aceeasi tema

- Accident spectaculos, produs sambata dupa-amiaza in Reșița. Chiar in ziua nunții, mirele și-a facut mașina praf, dupa ce s-ar fi intrecut cu un alt nunțaș. In urma impactului puternic, barbații au fost transportați la spital pentru investigații. Cele doua mașini s-au facut zob dupa ce s-au ciocnit puternic…

- În timp ce luminile de pe stadion au început sa paleasca, DJ-ul olandez, vizibil emoționat, cu glasul tremurând, a decis sa dedice câteva minute Alexandrei Maceșanu, fata de doar 15 ani din Caracal, ucisa într-un mod cumplit de Gheorghe Dinca. „Doresc sa…

- Monica Dascalu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare tv de la noi. Este o prezența discreta și puțini sunt cei care știu despre cum este blonda dincolo de pupitrul știrilor. Vedeta a cordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a scos la iveala amanunte interesante sdespre viața ei. Sunt…

- Marius Copil (28 de ani, 88 ATP) a fost invins in turneul de Mare Șlem de la Wimbledon inca din primul tur, pierzand in fața argentinianului Guido Pella (29 de ani, 26 ATP), scor 6-7 (11), 7-5, 3-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat doua ore și 56 de minute de joc. ...

- Momente cu o incarcatura emoționala deosebita s-au petrecut pe o autostrada din Italia. Un adolescent voia sa se arunce de pe un pod in Italia, iar viteza de reacția a unui șofer de TIR i-a salvat viața.

- De cand a devenit mama, Andreea Marin a fost mereu „in garda”. Vedeta și-a ținut cat de departe a putut fiica de ochii lumii, pentru ca micuța Violeta sa aiba o viața liniștita și ferita de showbiz.

- Astazi, cu ocazia Zilei Copilului, Feli a postat pe Instagramul sau un scurt clip video care le-a topit inimile fanilor! De cand a devenit mamica, Feli este in al 9-lea cer și nu-și mai incape in piele de bucurie.

- Momente teribile pentru un sofer roman de TIR din Italia. Barbatul s-a rasturnat cu camionul pe care il conducea, iar pompierii s-au chinuit trei ore pentru a-l scoate in viata dintre fiarele masinii.