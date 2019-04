Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara in zona Portului Galati. Sute de kilograme de deseuri feroase au luat foc. Pompierii vor stabili zilele acestea din ce cauza au izbucnit flacarile. Un paznic a dat alarma la 112, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Imediat ce au ajuns au…

- Ca in fiecare an de Ziua Femeii, politistii au daruit azi, 8 martie flori soferitelor pe care le-au oprit in trafic. Gestul oamenilor legii a fost apreciat de satmarence, care au ramas placut surprinse de aceasta initiativa. Actiunea s-a desfasurat de la ora 10.30 in Centrul Vechi al Satmarului. Oamenii…

- O tanara a fost surprinsa de camerele de supraveghere in timp ce fura o pereche de ochelari, marca Gucci, dintr-un magazin de optica din Iași. Directorul companiei a decis sa-i acorde femeii și o șansa și i-a facut o propunere neobișnuita pe Facebook. Barbatul i-a dat suspectei o zi la dispoziție sa…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, l-a numit, incepand cu marti, 5 martie, pe medicul Radu Zamfir, supravietuitor al tragediei din Muntii Apuseni, director executiv al Agentiei Nationale de Transplant (ANT). Noul director executiv al ANT, dr Radu Zamfir, este doctor in medicina, atestat in chirurgie…

- Creatoarea de moda Romanița Iovan a mers sa doneze sange și a avut parte de o surpriza extrem de placuta din partea angajaților de la institut. In timp ce dona sange la institutul Național de Hematologie Transfuzionala, Romanița Iovan a primit un buchet de flori de la unul dintre asistenți. Gestul de…

- Romanița Iovan și-a incantat admiratorii cu o fotografie de colecție, care dateaza din urma cu peste 30 de ani. Fost model de mare succes, Romanița Iovan, in varsta de 54 de ani, a impresionat dintotdeauna cu frumusețea sa. Creatoarea de moda și-a amintit de vremurile de altadata și a scos din albumul…

- Brigitte Sfat a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre separarea de fostul ei soț, marele campion la tenis Ilie Nastase. Bruneta a fost casatorita de trei ori. Aceasta a fost maritata cu Ilie Nastase, Ovidiu Torj și Octavian Sfat. Despre separarea de Ilie Nastase i-a facut Brigitte Sfat confesiuni…

- Oamenii trebuie sa invete sa-si controleze emotiile si sa actioneze rational chiar in momentele crunte de disperare, altfel risca sa faca mai mult rau cu toate intentiile bune. Asta a simtit pe pielea ei si o femeie din Iasi care si-a gasit fiul aflat in scaun rulant injunghiat in gat. Tanarul de 33…