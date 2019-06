Stiri pe aceeasi tema

- Este in culmea fericirii de cand a devenit tatic, dar nu si-a uitat nici admiratorii! Codin Maticiuc a reusit sa-si surprinda din nou admiratorii, de data aceasta cu un mesaj amuzant si o fotografie pe masura, in care apare alaturi de micuta Smaranda.

- Drama de la Notre Dame, care a fost cuprins de flacari in urma cu ceva zile, a emoționat o lume intreaga. Pentru reconstruirea faimoasei catedrale s-au inghesuit numeroși oameni - și nu doar bogați și vedete.

- Gabriel Tamas este criticat dur de presa din Israel. Astfel, Portalul Ynet il prezinta pe fundasul lui Hapoel Haifa ca fiind "un betiv iresponsabil" care si-a pus in pericol viata. Mai mult, jurnalistii israelieni ii taxeaza si pe fanii lui Hapoel Haifa, dar si pe cei din conducerea clubului, care…

- Naționala Catalunyei a jucat un meci amical cu Venezuela, 2-1, disputat la Girona. Gerard Pique, 32 de ani, fundașul Barcelonei, retras din naționala Spaniei, a jucat timp de 50 de minute și a fost in centrul atenției. Pique, un susținator puternic al independeței Catalunyei, a uimit pe toata lumea.…

- Cantareața a fost la un pas de moarte, atunci cand, pe masa de operatie i s-a oprit inima. Andreea Balan a vorbit in direct, la tv, despre ce s-a intamplat in momentul in care a nascut-o pe Clara Maria. Citește și: Emoționant! Prima fotografie cu Andreea Balan și fetița! Cum arata artista și ce mesaj…

- Fanii echipei de baschet U Banca Transilvania Cluj au afisat bannere, marti, la meciul cu CSU Sibiu, si i-au scandat numele lui Radu Tenter, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Tenter. Tanarul se afla in stare foare grava la spital dupa un accident rutier. U BT Cluj a pierdut confruntarea cu…

- Ștefan Radu, 32 de ani, și colegii sai de la Lazio au invins rivala AS Roma cu 3-0 (Caicedo 13, Immobile 73 pen., Cataldi 89). In prelungirile partidei, Aleksandar Kolarov a vazut rapid doua galbene și a fost eliminat de arbitrul Mazzoleni. In drumul sau spre vestiare, sarbul a fost urmarit de Ștefan…