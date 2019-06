Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cu ocazia Zilei Copilului, Feli a postat pe Instagramul sau un scurt clip video care le-a topit inimile fanilor! De cand a devenit mamica, Feli este in al 9-lea cer și nu-și mai incape in piele de bucurie.

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a dat publicitații fotografii de arhiva. Intr-una dintre ele apare așa cum era in vremea copilariei, in timp ce in cealalta apare cu cravata de pionier la gat. Tunsa scurt și mbracata in costum tradițional romanesc, la gradinița - așa apare Andreea Marin intr-una…

- Ștefan Banica Jr. și Lavina Pirva au devenit pentru prima oara parinți și sunt nespus de fericiți de cand in viața lor a aparut micuțul Alexandru. Artistul mai are doi copii, din mariajele anterioare și reușește sa pastreze armonia intre membri familiei sale.

- Andreea Marin a dezvaluit care este relația dintre ea și fiica sa, Violeta. Vedeta a explicat ce anume ii spune fiica ei despre cum este ea ca mama. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru perfecte.ro, Andreea Marin a vorbit despre fiica sa și a lui Ștefan Banica Junior, Violeta. "Violeta e un copil…

- Andreea Marin a fost rasfațata de iubitul ei. Vedeta le-a aratat prietenilor din mediul virtual ce i-a pregatit acesta. Andreea Marin le-a spus fanilor sai ca iubitul sau i-a pregatit o limonada delicioasa. Vedeta le-a aratat internauților și cateva imagini. "N-am pregatit-o eu, ci sufletul meu pereche,…

- Andreea Marin a postat pe contul de socializare o imagine cu fiica ei, Violeta, care astazi de Florii iși sarbatorește ziua numelui, iar alaturi vedeta a scris un mesaj in care le-a marturisit fanilor cum a fost surprinsa de aceasta. In timp ce pregateau o salata, Violeta a „sculptat” pentru mama ei…

- Andreea Marin și fiica ei sunt unele dintre multele vedete care și serbeaza azi, cu ocazia Floriilor, ziua de nume. Celebra moderatoare a fost surprinsa pana la lacrimi de un gest micuț, dar extrem de emoționant, pe care l-a facut Violeta!

- Andreea Marin este foarte discreta in privința vieții sale personale și a preferat sa nu iși expuna public fiica in toți acești ani. Vedeta are o relație speciala cu Violeta și recent a inclus-o intr-unul dintre proiectele sale.