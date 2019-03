Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar aflat la terasa unui restaurant pe strada Grey, Newcastle-upon-Tyne, a vrut sa ajute cu bani un om fara adapost care colinda strazile, dar nu avea niciun ban cash asa ca i-a oferit cardul si PIN-ul sau pentru a-si scoate singur 3 euro.

- Kim Kardashian a fost "topita" toata de surpriza pe care Kanye West, soțul ei, i-a pregatit-o de Valentine′s Day. In dormitorul lor din vila din Hidden Hills, California, au fost "plantați" numeroși trandafiri roșii.

- Zi cu soare pentru șase copiii crescuți doar de tata.Ieri, angajații INP au reușit sa ofere zambete și emoții la șase frați din raionul Orhei. Copiii și-au pierdut mama acum un an, iar tata pentru ei este și prieten, dar și mama.

- Un barbat de 34 de ani din Alba Iulia a primit o noua sansa la viata dupa ce a fost supus unui transplant de rinichi, la Institutului de Transplant Renal din Cluj. Donatorul este un tanar de 20 de ani, victima unui tragic accident de circulatie. Rudele acestuia, cu toata durerea, au fost de acord […]…

- Un video emoționant a facut inconjurul lumii. Un barbat aflat in scaun cu rotile s-a casatorit cu aleasa inimii sale și a fost ajutat de cavalerii de onoare sa danseze la propria nunta. Cei doi l-au ridicat pe mire din scaunul cu rotile și l-au ajutat sa danseze pe ring alaturi de mireasa lui pe melodia…

- Desi are sapte copii, un batran in varsta de 84 de ani din satul Vingard, judetul Alba, traieste in mizerie. Motociclistii de la Apulum Bikers au incercat sa ii faca viata mai fericita, cel putin pentru o scurta perioada de timp.

- Gest emoționant al soldaților din cadrul Batalionului Geniu din Alba Iulia. La inițiativa șefei Cercului Militar Alba Iulia, Petruța Pop, aceștia l-au condus pe ultimul drum, chiar in ajunul Craciunului, pe unul dintre ultimii veterani de razboi ai județului Alba. La cei 96 de ani ai sai, Emil Rodean…

- O insoțitoare de zbor, care a fost nevoita sa lucreze in ziua de Craciun, a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea tatalui sau. Barbatul din Ohio și-a dorit foarte mult sa petreaca aceasta ...