- Andreea si Andrei, doi tineri aflati la inceput de drum, au plecat saptamana trecuta la Paris. Acolo, el pregatea cererea in casatorie. Din pacate, ea a murit in timp ce voia sa faca o poza, cazand de la o inaltime de peste zece metri. Ultima imagine publicat de Andreea si Andrei ii prezinta pe amandoi…

- Viteza a distrus o familie din Sighisoara. O tanara de 18 ani si tatal ei au murit pe loc intr-un impact devastator, dupa ce barbatul a ratat o curba. Sora fetei si mama lor au fost ranite. Familia se intorcea din Cluj Napoca, unde adolescenta care a pierit se pregatea sa dea la facultate.