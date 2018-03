Stiri pe aceeasi tema

- Expunerea la o varsta frageda la ''fumatul la mana a treia'' creste incidenta si severitatea cazurilor de cancer pulmonar, iar copiii mici sunt cei mai vulnerabili la efectele acestor particule nocive, conform unui anunt al Laboratorului national Lawrence Berkeley din Statele Unite, citat de Xinhua.…

- La implinirea unui secol de viata, o femeie din Borsa si-a aniversat ziua de nastere alaturi de familie si de reprezentantii Serviciului Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Borsa. Acestia i-au transmis urari de sanatate, bucurii si liniste sufleteasca, precum si traditionalul „La multi ani!…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au dispus miercuri, 7 martie, punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile fata de un politist in varsta de 34 de ani, autorul accidentului rutier de marti dupa-amiaza soldat cu…

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut de polițiștii petrosaneni, dupa ce a comis o infractiune de talharie calificata, asupra unui barbat in varsta de 61 de ani Mai exact, fapta pentru care este cercetat petrosaneanul a fost comisa la data de 18 februarie. Victima, un barbat in varsta de 61 de ani […]…

- Un barbat din Campineanca a ajuns in stare grava la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Focșani, in cursul zilei de sambata, dupa ce a cazut dintr-o caruța. Potrivit unor surse, barbatul s-ar fi aflat pe niște baloți, cand s-a dezechilibrat și a cazut din atelajul care staționa. „(...),…

- Polițiștii rutieri au efectuat cercetari in urma carora au concluzionat ca incidentul rutier a fost cauzat de unul dintre conducatorii auto care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație. „Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca un barbat in varsta de 61 de ani din Vinga,…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Buzau si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragic. Multi oameni isi pun viata in pericol facand asa ceva. Ciprian Mihai a decis sa isi repare singur masina acasa, dar nu s-a asigurat din niciun punct de vedere.

- Bursele din Statele Unite au deschis in crestere vineri, dupa ce au scazut puternic joi, potrivit Bloomberg. Joi, Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, iar indicele Dow Jones a inregistrat o scadere puternica, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Vineri,…

- Un accident rutier in care a fost implicat un tractor condus de un șofer din Garbova s-a produs astazi, 7 februarie 2018, la ieșirea din DJ 106F in DN1. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui autocar, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea spre Alba, nu a pastrat distanța regulamentara in…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- • Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Valcea au organizat, in data de 05 februrie 2018, o actiune in scopul prevenirii si combaterii sederii ilegale a strainilor, pe raza de competenta. Cu aceasta ocazie, a fost depistat cu sedere ilegala un barbat, in varsta…

- Preturile actiunilor din Statele Unite au scazut brusc cu peste 1.100 de puncte, in cea mai mare cadere dintr-o singura zi de la criza financiara care a avut loc in urma cu un deceniu. Instabilitatea pietei a inceput vineri, cand Departamentul Muncii a facut publice datele privind angajatii. Acestea…

- Revoltator! O fetita de cinci ani din Statele Unite ale Americii a fost desfigurata pe viata, dupa ce a fost legata si arsa in timpul unui ritual voodoo. Doua surori, Peggy LaBossiere, in varsta 51 de ani, si Rachel Hilaire, in varsta de 40 de ani, au supus victima unui ritual satanic, cu dorinta de…

- Mai multe planete care se afla in afara galaxiei noastre, Calea Lactee, au fost descoperite recent de o echipa de astrofizicieni de la Universitatea Oklahoma din Statele Unite, informeaza agenția Xinhua, preluata de...

- Ar putea fi creat un vaccin impotriva cancerului? Un experiment recent, care a eliminat tumorile la soareci, aduce o raza de speranta: cercetatorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite au descoperit ca injectarea unei combinatii de doua substante imuno-stimulatoare direct in tumorile solide…

- Robert Leibowitz, in varsta de 60 de ani, a carui poveste trista incepe in momentul in care a fost diagnosticat cu o boala la rinichi la varsta de 12 ani. Toata viata lui, tatal a 5 copii a luptat pentru sanatatea lui, odata ce a ajuns la varsta de 60 de ani a stiut ca este pe cale sa moara.

- Un barbat a plonjat, sambata, cu masina in raul Arges, pe raza comunei Vanatorii Mici din judetul Giurgiu, in masina aflandu-se si doi copii, de 13 si 11 ani. Baiatul de 13 ani este in stare grava, transmite corespondentul Mediafax.

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub titlul "Meow!…

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este in crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate in urma analizelor de laborator in Canada incepand de sambata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata de Xinhua. Nivelul de…

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut de politisti dupa ce miercuri seara a acostat o fata de 14 ani pe un bulevard din municipiul Constanta, intentionand sa o violeze. Fata a inceput sa tipe si a fost salvata de un barbat care se afla in zona, moment in care agresorul a fugit.Potrivit…

- Un galatean in varsta de 33 de ani a ramas fara bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren, marti seara, in apropierea tunelului. Trenul de marfa circula dinspre Barbosi catre Galati si l-a acrosat pe barbat. "Un barbat in varsta de 33 de ani a traversat fara sa se asigure calea ferata si a fost acrosat…

- O femeie și soțul sau, ambii din municipiul Adjud, au fost raniți in urma unui accident rutier, care s-a petrecut duminica seara, intre Adjud și Onești. Potrivit oamenilor legii, autoturismul in care se aflau cei doi soți circula regulamentar dinspre Onești spre Adjud, fiind…

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta varsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- Trei tineri din comuna Homocea au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in cursul acestei dimineți. Toți cei trei au 22 de ani și au fost internați in cadrul secției Chirurgie, cu multiple traumatisme. „T.G., barbat in varsta de 22 de ani, din comuna Homocea, prezinta…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropierea casei, noteaza Agerpres. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ...

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca, in jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta in varsta de 14 ani, constienta, cu o plaga de circa trei centimetri in zona mandibulei, in urma exploziei…

- O noua terapie genica (genoterapie) ce consta in modificarea celulelor stem hematopoietice ar putea oferi o protectie pe termen lung contra HIV, virusul care cauzeaza SIDA, a anuntat joi o echipa de cercetatori din Statele Unite, citata de Xinhua. In cadrul testelor efectuate pe animale,…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea tumorilor, informeaza Xinhua. Cercetatorii au descoperit ca celulele adulte sunt capabile sa revina la o stare…

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- Politistii efectueaza cercetari intr-un dosar penal pentru ucidere din culpa, braconaj cinegetic si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani din Giurgiu a fost gasit decedat pe un lac din localitatea Stanesti."Un barbat civil, in varsta de 51…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din satul Vanatorii Mici, a fost gasit carbonizat miercuri dimineata, dupa ce la locuinta lui a izbucnit un incendiu."Un vecin a anuntat prin 112 la orele 6,40 ca la o locuinta din satul Vanatorii Mici a izbucnit un incendiu. La fata locului s-a…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din orasul Zlatna a fost trimis in judecata de procurori ai parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru complicitate la inselaciune prin intermediul bursei de transport.

- Un barbat din sudul Indiei a turnat combustibil pe o tânara și apoi i-a dat foc. Acesta a facut acest gest, dupa ce femeia i-a refuzat cererea în casatorie. Sandhya Rani, în vârsta de 25 de ani, se îndrepta catre casa atunci când a fost atacata de barbat.…

- Julio Iglesias a fost dat in judecata pentru stabilirea paternitatii de un barbat in varsta de 41 de ani care sustine ca detine probe ADN ce demonstreaza ca este fiul cantaretului spaniol, informeaza AFP.

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- Venus Williams, cvintupla campioana la Wimbledon, nu va fi pusa sub acuzare ca urmare a accidentului de circulatie în care a fost implicata în apropierea casei sale din Florida, în luna iunie a acestui an, anunta Sky Sports.

- Un șofer din Teleorman, juranalist de profesie, a fost oprit in trafic de un polițist. Ce a urmat, a devenit viral. Șoferul, jurnalist de meserie, a fost oprit de un polițist pentru un control de rutina, duminica noapte, in comuna Smardioasa, județul Teleorman. „Comuna Smardioasa, judetul Teleorman!…

- Tragedie, sambata dimineata, intr-o familie din municipiul Campina. Un tanar in varsta de 33 de ani a fost gasit decedat intr-o padure situata la iesire din oras. Victima se certase cu rudele sale si amenintase ca are intentii sinucigase.