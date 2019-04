Stiri pe aceeasi tema

- Tatal unei fete minore din Italia a facut un gest extrem in momentul in care a intrat in camera acestaia și a gasit-o cu iubitul ei, mai mare ca ea. Salvatore Genovese, un italian din orașelul Vedano Olono, din apropiere de Como, l-a injunghiat pe iubitul fiicei sale minore. Miercuri, 3 aprilie, in…

- Compania americana Johnson & Johnson este din nou implicata intr-un nou scandal. Unul dintre produsele companiei destinate bebelușilor are din nou probleme. Șamponul pentru bebeluși Johnson & Johnson a fost testat in India, iar cercetarile au aratat ca produsul este contaminat cu azbest și formaldehida,…

- Mai multi elevi si parinti ai acestora de la Colegiul „Mihai Eminescu" cer ca profesorul de istorie, care este si diriginte la clasa, sa fie schimbat. Cadrul didactic este acuzat ca ar fi prea sever si ca i-ar defavoriza pe unii copii. Elevii sunt in clasa a XII-a si spun ca se tem ca nu vor putea sustine…

- Doi parinți se opun tratamentului ce le-ar putea salva fiica in varsta de un an și o luna, motivand ca vor sa ii „lase destinul in voia lui Dumnezeu”. Un judecator a decis, insa, ca fetița sa primeasca intervenția ce reprezinta pentru ea o șansa la viața.

- Autoritatile pakistaneze au inceput joi evacuarea satelor de frontiera din regiunea disputata Kashmir, in contextul cresterii tensiunilor cu India, transmite dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Efectele crizei dintre India și Pakistan: mii de turisti au fost blocați pe aeroportul din Bangkok,…

- Cateva sute de familii au fost mutate in locuri mai sigure dupa un schimb puternic de focuri de arma si de artilerie in cursul noptii intre forte indiene si pakistaneze, a anuntat ministrul informatiilor din Kashmirul pakistanez, Mushtaq Minhas. 'Intreaga regiune a fost pusa in grad ridicat…

- Antonia si Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi au impreuna doi baieti si o relatie asa cum si-au dorit. Chiar daca fetita artistei locuieste in Italia cu tatal ei, Vincenzo Castellano, acestia merg impreuna la Maya, ori de cate ori timpul le permite. Recent, interpretul…

- Oana Roman a avut o zi mai puțin buna, insa vizita mamei ei a reușit sa o faca sa se simta mai bine. Oana Roman, fiica fostului premier al Romaniei, petre Roman, are o relație foarte strasa cu mama sa, Mioara Roman. De altfel, pe contul sau de socializare, Oana Roman a povestit cum a reușit mama sa…