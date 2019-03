Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul-Concurs Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte” va avea loc in perioada 18 – 19 iulie 2019 la Campeni. In aceasta perioada vor fi organizate prezentari de produse gastronomice traditionale, parada portului popular, concurs de interpretare a cantecului popular romanesc, spectacole…

- In perioada 4-6 martie 2019, am participat la Atena, la vizita de lucru a Subcomisiilor pentru guvernanta democratica (CDSDG) si pentru parteneriate transatlantice (PCTR) din cadrul Adunarii Parlamentare a NATO. Ma bucur ca, in plenul reuniunii, in calitate de membru titular al „Comisiei pentru dimensiunea…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a introdus, pe agenda discutiilor din cadrul reuniunii comune a inaltilor functionari din UE si SUA pe domeniile justitie si afaceri interne, teme legate de continuarea cooperarii si a schimbului de opinii cu SUA in domeniile combaterea terorismului,…

- Scopul oricarei afaceri in retail este sa genereze profit din vanzari, cu ajutorul ofertei pe care o pune la dispozitia clientilor, fie ca este vorba despre un magazin din mediul online, fie de unul cu sediu fizic.

- In ultima zi a lunii ianuarie 2019, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, destinat imbunatațirii gestionarii energiei și reducerii consumurilor de energie de la Spitalul Orașenesc din Zlatna, avand ca beneficiar direct…

- Asociația Grupul de Acțiune Locala Dunarea de Sud, cu sediul in comuna Fantanele, Teleorman, a prelungit perioada de depunere de proiecte in cadrul apelului de selecție pentru masura M7/6B – Sprijin pentru inființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale din cadrul Strategiei de Dezvoltare…

- Enel X, divizia de servicii energetice avansate a grupului Enel, a devenit lider pe piața poloneza de echilibrare a rețelei prin managementul consumului pentru perioada 2021 – 2023, acoperind o cota de 70% din acest segment pe piața de capacitați din țara in perioada desemnata. Enel a caștigat o capacitate…

- In perioada Sarbatorilor de iarna, Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a desfasurat actiunea „Foc de artificii”, pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. In perioada 19 noiembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, politistii salajeni…