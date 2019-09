Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Luis Enrique, fostul antrenor al echipei de fotbal FC Barcelona, a murit la varsta de 9 ani, fiind rapusa de cancer. Vestea a fost data chiar de tatal micuței. Xana a pierdut lupta cu cancerul osos la doar cinci luni dupa ce a fost diagnosticata cu aceasta boala. „Ne vei lipsi enorm, dar zilnic…

- Fostul selectioner al echipei Spaniei, Luis Enrique, care a parasit postul in luna iunie din "motive familiale", a anuntat joi seara decesul fiicei sale Xana, in varsta de doar noua ani, din cauza unui cancer osos."Fiica noastra Xana a decedat in aceasta dupa-amiaza la varsta de 9 ani, dupa ce a luptat…

- Luis Enrique (49 de ani) se desparte de nationala Spaniei, chiar inainte de duelul cu Romania de la Bucuresti. Fostul castigator al Ligii Campionilor cu Barcelona a adunat zece meciuri pe banca ibericilor.Acesta nu alege sa paraseasca echipa nationala din cauza rezultatelor slabe, mai ales…