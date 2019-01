Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți locatari ai unui bloc aflat pe strada Comuna din Paris, Targu Jiu au fost cuprinși de panica atunci cand un apartament de la parter a luat foc. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri și doua ambulanțe, care au reușit sa stinga rapid focul violent. Din nefericire…

- O femeie de 31 de ani din Baia Mare a nascut acasa noaptea trecuta. Bebelusul a fost expulzat intr-un lighean, dupa mai multe ore de dureri insuportabile si o vizita la Urgente. Sotul ei spune ca a primit o reteta si a fost trimisa acasa. Medicii spun insa ca ea ar fi refuzat internarea.

- Trei minori vor fi prezentati marti, Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu cu propunere de arestare preventiva, dupa ce au fost retinuti, fiind acuzati ca au batut un tanar, in centrul municipiului resedinta, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) remis…

- Tatal copilului povesteste firul evenimentelor. "Pe data de 28 octombrie, dimineata, am sunat la ambulanta, copilul acuza dureri la urechi. Dupa vreo 40 si ceva de minute a venit o ambulanta, s-au uitat la copil si ne-au spus ca 'va dam un bilet de trimitere si sa imi spuneti daca vreti transfer…

- Cinci persoane au fost ranite, dupa ce un tanar de 20 de ani din Braila a injunghiat un barbat in urma unui conflict legat de o mașina, dupa care a intrat cu automobilul in doua persoane pe centura orașului, apoi in alte persoane care se aflau in parcarea unui mall din oraș.

- Un tanar in varsta de 32 de ani, cu handicap locomotor, din comuna damboviteana Dragomiresti, ii acuza pe mai multi sateni ca dupa ce au baut la sarbatoarea Focul lui Sumedru, l-au batut cu biciul, l-au azvarlit in flacari si l-au abandonat apoi pe camp.

- Accident rutier in Pitești! Un echipaj de terapie intensiva mobila intervine chiar acum. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, accidentul a avut loc pe strada Calea București. La fața locului intervin o autospeciala și un echipaj de terapie intensiva mobila. Vom reveni!