Stiri pe aceeasi tema

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- Panica în Washington în urma unor împușcaturi auzite în apropierea unei stații de metrou din nord-vestul capitalei SUA. Poliția cauta un barbat de 40 de ani, afro-american, îmbracat în haine negre, despre care se crede ca ar avea legatura cu acest…

- Un incident mai puțin obișnuit a dus la arestarea unui barbat din Florida, SUA. Acesta este acuzat ca a lovit cu pumnii un bancomat pentru ca „a primit prea mulți bani”, relateaza The New York Post.

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- Un barbat din sudul Indiei a turnat combustibil pe o tânara și apoi i-a dat foc. Acesta a facut acest gest, dupa ce femeia i-a refuzat cererea în casatorie. Sandhya Rani, în vârsta de 25 de ani, se îndrepta catre casa atunci când a fost atacata de barbat.…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…

- Un atac bizar a avut loc la Botoșani. Un barbat a fost atacat in mijlocul strazii de un individ care l-ar fi amenințat cu un cuțit și i-a spus sa se dezbrace. Victima a refuzat, așa ca agresorul a...

- Inca o femeie a fost agresata la metrou. Politia a deschis o ancheta in urma unei plangeri inregistrate in aceasta dimineata. Plangerea a fost depusa de o femeie in varsta de 42 de ani, care spune ca ar fi fost amenintata la statia Unirii 2 de o alta femeie: „Nu scapi de mine!”, i-ar fi spus aceasta.…

- Caz socant. Un barbat a fost injunghiat de 20 de ori de prietenul de pahar. Totul s-a petrecut intr-o localitate din judetul Iasi, iar toata cearta a pornit, din cate se pare, de la prea multe pahare. Ultima actualizare: Luni, 11 Decembrie 2017 14:39

- Michael Wolfe a vandalizat o moschee din Florida, iar acum a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare. Barbatul, în vârsta de 37 de ani, a spart ferestrele moscheei cu o macheta și a lasat bucați de carne de porc în interiorul locului de închinare.…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arges a murit, miercuri, dupa ce a fost sfasiat de un urs, in zona Valea Stilistii, in timpul unei partide de vanatoare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs in timpul unei partide de vanatoare in Aninoasa, judetul Arges, in zona Valea ...

- Un om al legii s-a dovedit a fi un adevarat inger pazitor pentru un barbat in varsta de 59 de ani, ajuns intr-o situatie grava, dupa ce s-a impuscat, din greseala, in picior. Incidentul a avut loc in cursul dupa-amiezii trecute, cand victima -despre care politistii au anuntat ca avea arma legal – s-a…

- O masina s-a aprins in timp ce stationa la semafor, intr-o intersectie din orașul Balți. Incidentul s-a produs aseara, dupa ora 23:00. In autoturism se afla doar șoferul de 34 de ani, care a reușit sa se salveze la timp.

- Un american care a incercat sa imite in curtea casei un experiment pe care l-a vazut in emisiunea “Arme nascute din foc” (“Forged in Fire”) de pe canalul History si a reusit sa incendieze jumatate din cartierul unde locuia si sa lase 20 de oameni fara un acoperis

- Incidentul a avut loc in jurul orei locale 11.20 (11.20 ora Rominiei) la Nikopol, un oras de peste 110.000 de locuitori din regiunea Dnipropetrovsk Atacatorul a murit pe loc, iar una dintre victimele sale la spital. Alte zece persoane sint ranite, dintre care trei se afla in stare grava. „Toti ranitii…

- Incidentul a avut loc la biserica Schit Oraseni, acolo unde un barbat a fost strans de gat, iar un alt individ inarmat cu un cutit a atacat mai multi enoriasi. Preotul a fost cel care a sunat la numarul de urgenta 112, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie care face cercetari in…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- A fost alerta in judetul Alba, deoarece duminica a fost gasit un barbat carbonizat, intr-o masina. Autoturismul se afla intr-o curte, iar pompierii au actionat pentru stingerea incendiului.

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- Potrivit Libertatea.ro, șeful Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Harghita, Laurențiu Moldovan, a declarat ca un barbat a reclamant ca s-a imbatat cu apa plata. ”Clientul a cumparat dintr-un supermarket o apa plata și dupa ce s-a urcat la volan a spus ca simțea ca il ia cu amețeli…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost gasit spanzurat de sotia care tocmai s-a intors de la munca, din Austria. Tragedia s-a petrecut in comuna timiseana Dudestii-Vechi. Femeia le-a relatat anchetatorilor ca, imediat dupa ce a intrat in Romania, a discutat cu el la telefon si nimic nu ii dadea de…

- Un barbat de 51 de ani, din municipiul Carei, a decedat miercuri dupa ce un microbuz pe care il repara intr-un atelier a cazut peste el, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru...

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Miraslau a ajuns dupa gratii dupa ce si-a lovit fiica si a incalcat un ordin de protectie prin care nu avea voie sa se apropie de familie. Incidentul s-a petrecut duminica. Potrivit IPJ Alba, barbatul era obligat, printr-un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean Suceava, dupa ce a fost acroșat de o locomotiva a CFR, inainte de intrarea in stația Suceava Nord, in zona pasarelei de la Ițcani. Incidentul cu multe necunoscute s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni,…

- Violențe și injuraturi in trafic, unde un barbat a spart parbrizul unei mașini cu pumnul in București. Individul și-a facut dreptate intr-o maniera brutala, dupa ce un alt șofer nu i-ar fi lasat drumul liber. Incidentul a fost filmat! Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional. Un bucureștean…

- Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de ieri. Politistii din cadrul Postului de Poliție T.F Campia Turzii au fost sesizati telefonic cu privire la faptul ca un tren de marfa a accidentat o persoana intre Razboieni si Calarasi. Read More...

- O femeie a fost ucisa de sotul sau, apoi acesta i-a transportat cadravul in padure si i-a dat foc. Sinead Wooding in varsta de 26 de ani era mama a patru copii si s-a convertit la islam, dupa ce s-a casatorit.

- Incident socant filmat pe Aeroportul International Zhengzhou Xinzhou din China. O stewardesa a liniei aeriene Xiamen Air a cazut din avion la scurt timp dupa aterizare, scrie Independent. Incidentul a fost filmat. Femeia s-a lovit la coloana vertebrala si ar putea ramâne în…

- Incidentul a avut loc pe o strada din Calarasi. Acolo, un muncitor de la spatii verzi, care tundea copacii pentru a monta mai apoi instalatiile de Craciun, a cazut de la mai bine de 10 metri. Barbatul nu purta echipament de protectie si se afla pe un utilaj care nu era pozitionat pe picioare…

- Un preot din comuna galateana Schela, un barbat de 44 de ani, a fost retinut, dupa ce, duminica seara, a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame…

- O clipa de neatenție putea sa fie fatala pentru un copil din Norvegia. Acesta a traversat fara sa se asigure, fiind la un pas sa fie calcat de un camion. Din fericire, șoferul a reușit sa franeze in ultimul moment. O camera instalata la bordul altei mașini a surprins incidentul teribil. In imagini se…

- Un politist din Vrancea a fost atacat cu toporul si a fost nevoit sa raspunda cu focuri de arma, scrie realitatea.net.Incidentul a avut loc aseara, in comuna Rastoaca. Politistii au fost chemati sa aplaneze un scandal, izbucnit intr-o familie.

- Conform presei locale din Nigeria, incidentul a avut loc in jurul orei 9.30. Unul dintre angajații benzinariei a declarat ca inițial cele doua grupuri de romani s-au certat in stație. La scurt timp au inceput sa se loveasca cu obiecte din interiorul stației de alimentare. Potrivit presei…

- Jandarmii clujeni au identificat un barbat de 60 de ani, care i-a propus unui tanar de 15 ani sa intretina relatii intime contra cost. Incidentul s-a intamplat in zona Pietei Garii din Cluj-Napoca, unde barbatul ar mai fi acostat astfel mai multi tineri.

- Un barbat din Suceava a ajuns in spatele gratiilor, dupa ce nu a respectat un ordin de protectie emis impotriva sa. In urma unei hotarari judecatoresti, el avea interdictie de a se apropia la mai putin de 100 de metri de domiciliul sotiei sale, ordin pe care l-a incalcat cu nepasare.Incidentul care…

- Un barbat a fost arestat in Capitala, fiind acuzat ca a violat si talharit o femeie pe Calea Mosilor, la trei zile dupa ce a fost eliberat din inchisoare, unde a stat 9 ani pentru viol, el...

- Un barbat dintr-un sat indepartat din India a avut parte de sperietura vietii cand s-a trezit, miercuri dimineata, cu un crocodil adult care se odihnea in locuinta sa, au anuntat oficialii...

- Un barbat din Franța și-a ucis soția și cei trei copii, dupa ce i-a împușcat, apoi s-a sinucis. Incidentul șocant s-a petrecut, marți, la o ferma din localitatea Nouvion-et-Catillon, din apropiere de Reims. Potrivit observator.tv, cei doi adulți aveau în jur de 47 de ani,…

- Un barbat de 49 ani, paznic la o societate comerciala din Tecuci, a ajuns, marti, in stare grava la Spitalul Municipal din localitate, de unde a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Spitalul Ju...

- Locomotiva unui tren care circula pe ruta Targu Mures-Deda si in care se aflau aproximativ o suta de calatori a luat foc, duminica, in judetul Mures. Reprezentantii CFR spun ca pasagerii nu au avut de suferit si ca urmeaza sa isi continue drumul dupa ce garnitura va fi preluata de o alta locomotiva.…

- Vandalul a fost arestat dupa ce autoritațile municipale au evaluat pagubele produse asupra monumentului din secolul al XVIII-lea. Fantana este o importanta atracție turistica, iar legenda spune ca daca arunci o moneda in apa vei reveni cu siguranța la Roma. Fontana di Trevi a constituit decorul…

- Un barbat a aruncat mici steaguri ruse spre Donald Trump, la sosirea acestuia in Congres, scrie Realitatea.net.Un barbat a aruncat marți mici steaguri ruse la trecerea președintelui american, Donald Trump, in timpul sosirii acestuia la Congres, transmite AFP, iar EFE releva ca

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat de catre doi frați. Incidentul a avut loc in catunul Cearda, de langa Vetiș, in urma consumului de alcool și a unor certuri. Cazul a fost preluat de polițiști. Victima a fost transportata la spital. Vom reveni cu detalii.

- Un barbat a mers timp de 7 ani de zile la mormantul fiului sau, dar ce a descoperit l-a lasat cu gura cascata! Tot timpul aducea cate o jucarie, cate o carte și flori, dar ce a vazut l-a lasat cu un gust amar.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a cazut de la o inaltime de sase metri, in timp ce efectua niste lucrari la o cladire aflata in constructie. Incidentul s-a produs in aceasta dupa-amiaza, pe un santier de pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitala.

- Accident de munca in capitala. Un barbat a fost transportat la Spitalul de Urgența dupa ce a cazut de pe schela. Incidentul s-a intamplat in aceasta dupa amiaza pe un șantierul unei cladiri in lucru de pe strada Dimitrie Cantemir din sectorul Centru.

- Politistii din Chisinau au retinut un individ de 33 de ani, originar din Transnistria, care este banuit de furt din locuinta in proportii deosebit de mari. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 21 septembrie curent, cand proprietarii nu erau acasa. El a fost retinut pe urme fierbinti de catre…

- Panica la un hotel din Campulung. In urma cu putine momente reprezentantii hotelului ai anuntat ca au gasit in camera hotelului un barbat care s-a spanzurat. Politistii se indreapta spre fata locului pentru a efectua mai multe cercetari. Ultima actualizare: Marți, 10 Octombrie 2017 10:32