Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Galați, mama a doi copii, a incercat sa-și ucida fiul de doar opt luni, sambata dupa-amiaza, din cauza depresiei de care suferea și pentru care urma un tratament medicamentos.

- Un nou nascut care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a i salva viata, au anuntat reprezentantii unitatii medicale, informeaza…

- O femeie din Argentina care tocmai iși unise destinele cu alesul inimii sale a șocat pe toata lumea! Proaspata mireasa a incercat sa-și ucida soțul, la numai 20 de zile de la fericitul eveniment din viața lor.

- O fetița in varsta de 11 ani din Galați a fost amenințata cu un cuțit in scara blocului in care aceasta locuiește, de catre un tanar in varsta de 18 ani, care a vurt sa ii ia banii copilei.

- In 2018, numarul nou-nascuților aduși pe lume in Romania a coborat sub 200.000, fiind anul cu cele mai puține nașteri . Astfel ca, anul trecut au venit pe lume 188.755 copii, dupa ce in 2017 venisera pe lume 205.000 de copii. Potrivit celor mai recente date publicate de INS, varsta medie a mamei la…