- Politistul local a fost filmat in timp ce arunca tigarile langa operele lui Brancusi, de catre un tanar care primise amenda pentru acelasi gest Baiatul a sunat imediat la 112. El le-a aratat politistilor imaginile pe care le-a surprins.

- Un caz revoltator, al unei mame care a cazut cu copilul in brațe din pricina bauturii, a fost prezentat la „Acces direct”. Prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe, le-a spus parinților copilului ca nu ii face placere sa discute cu ei. „Este absolut ingrozitor. Nu pot sa privesc imaginile astea”, a…

- Conducerea Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui a anuntat, astazi, ca s-a pus in miscare actiunea penala fata de politistul care, ieri, a impuscat in cap un tanar de 26 de ani. Subofiterul de la rutiera este cercetat pentru omor. El a fost suspendat si pus la dispozitia anchetatorilor pana la…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- Un polițist local care pazea operele lui Brancuși din Parcul Central din Tg-Jiu a fost amendat, joi, dupa ce un tanar l-a filmat, a sunat la 112 și a chemat Poliția. Cațiva tineri au fost sancționați contravențional de catre o angajata a Poliției Locale Tg-Jiu, dupa ce au fost…

- Bianca Dragușanu este o figura cunoscuta in showbiz-ul romanesc. Se bucura de o cariera de succes in televiziune și are o familie perfecta, despre care spune ca o face sa se simta implinita. Cu toate acestea, viața moderatoarei de televiziune nu a fost tot timpul „roz”.

- Un tata s-a suparat atat de tare atunci cand a aflat ca fiul sau este batauș și ii jignește pe ceilalți colegi de școala, incat a decis sa ii dea o lecție pe care cel mic n-o va uita prea curand!

- Poliția este solicitata sa intervina într-un caz ce se petrece pe strada Fagului, din Cluj-Napoca. Un barbat a fost filmat în repetate rânduri în timp ce arunca cu bolovani în autoturismele care trec pe strada. ”Cluj-Napoca,…

- Imagini inedite surprinse de vizitatorii unei gradine zoologice din Indonezia. Un urangutatn a luat o țigara aruncata de cineva și a inceput sa fumeze, scrie BBC News. Maimuța, in varsta de 22 de ani, pe nume Ozon se afla la gradina zoologica din Bandung, un oraș situat la aproximativ 150 de kilometri…

- Lovitura de imagine pentru orasul Targu Jiu! Autoritatile au batut palma cu oficialii Tarom pentru ca toate aeronavele sa fie inscriptionate cu un logo care sa promoveze imaginea municipiului Targu Jiu si operele lui Constantin Bran...

- Un politist a salvat viata a doi copii, pe care i-a scos la timp dintr-o casa in flacari. Politistul se afla in afara orelor de program si considera ca nu si-a facut decat datoria. Seara trecuta, in jurul orei 19.00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la declanșarea unui incendiu,…

- Scene scandaloase surprinse la Spitalul de Urgența Vaslui! Doua infirmiere se întrec în spartul semințelor, chiar lânga un pacient cu arsuri grave care le cere ajutorul. Imaginile au fost surprinse într-o camera în care pacienții sunt pregatiți pentru internare,…

- Un adolescent din Ploiești a fost umilit dupa ce a cedat locul in autobuz unei femei in varsta. Baiatul, care vrea sa ramana anonim a relatat intreaga intamplare pe pagina de Facebook a publicației observatorulph.ro. Dupa ce a cedat locul unei femei in varsta in autobuzul 40, adolescentul a fost umilit…

- Un politist din Botosani a fost condamnat la 1 an si 1 o luna de inchisoare, dupa ce a batut un tanar anchetat. Victima provenea din centrele de plasament si era banuita de furt. Politistul mai are o condamnare la activ. Acesta a omorat un batran, cu masina in urma cu 7 ani.

- Un om al legii din Iasi a fost lovit si apoi injunghiat, la primele ore ale zilei, in Iasi. Politistul, aflat in timpul liber, ar fi fost agresat de doi indivizi. Din cate anunta televiziunile de stiri, conflictul ar fi izbucnit intr-un club din oras. Ulterior, omul legii a mers la spitalul Sfantul…

- Un ofiter MApN in rezerva arunca bomba! Acesta a lansat o ipoteza incredibila, referitoare la postarile din ultima perioada a agentului de politie Marian Godina - devenit cunoscut pentru postarile sale pertinente, dar și haioase cu privire la anumite probleme din sistem și din campul muncii de polițist-…

- Florin Vida, "politistul infierbantat", a schimbat numeroase SMS-uri cu doua minore din Liceul Agricol Salonta. Adolsecentele de 15 ani nu au mai putut rezista presiunii si au povestit parintilor faptul ca sunt hartuite de Florin Vida.

- Politistul aflat in misiune si ranit cu sabia de un interlop la Radauti a fost internat la clinica de recuperare neuro-motorie din Reghin, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne. ''In cursul diminetii de astazi, colegul nostru politistul…

- Polițiștii locali, din cadrul Compartimentului Protecția Mediului – Poliția Ecologica, au acționat in urma unei sesizari publicate in mediul online și au identificat ca resturile menajere impraștiate aparțin restaurantului KFC. „In urma discuției purtate cu reprezentantul firmei US…

- Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție, in perioada februarie-martie 2017, barbatul a ajutat zeci de persoane sa iși inmatriculeze mașinile, fara sa se prezinte la ghișeu, respectiv fara sa iși aștepte randul la intocmirea actelor, scrie news.ro. Politistul a primit mita…

- Noi imagini cu polițistul pedofil Eugen Stan, susprinse de camerele de supraveghere montate intr-un bloc. In imagini se vede cum polițistul urmarește trei fetițe pana in scara unui bloc și le agreseaza. Fapta a fost comisa in anul 2015. In imagini se vede cum barbatul le urmarește pe cele trei minore,…

- Un polițist de la Serviciul Omoruri ataca dur ministrul de interne, Carmen Dan careia ii adreseaza o serie de intrebari, dupa scandalul in care a fost implicat polițistul-pedofil, Eugen Stan. „Doamna ministru! Dar nu vreți dumneavoastra sa facem toți un pas in spate? Ca noi ne-am saturat. Și la Gigina…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a comparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, care ar putea face din el cel mai mare ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, potrivit AFP.In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de…

- Vestea ca un polițist din orașul lor a fost acuzat și arestat pentru pedofi lie a șocat locuitorii din orașul Magurele, județul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, reținut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman. Tatal sau a fost șoferul fostului director al Institutului de Fizica și…

- Tatal copiilor agresati in lift pe 5 ianuarie 2018 de catre Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, a declarat ca baietelul sau, in varsta de 9 ani, a fost cel care a dezvaluit familiei ce s-a intamplat, precizand, totodata, ca el a fost cel care a difuzat imaginile cu politistul.

- Cazul barbatului care a atins si sarutat doi copii minori intr-un lift dintr-un bloc din Bucuresti a socat intreaga tara. Nu doar ca Eugen Stan este suspectat si in alte 15 cauri, comise incepand cu anul 2009, insa micutii sunt nevoiti sa mearga la psiholog pentru a vorbi despre trauma prin care trec.

- O asistenta din Arabia Saudita si-a batut joc de un bebeluș, internat in spital din cauza unei infectii urinare. I-a schimonosit fața si a pus filmarea pe internet. Imaginile s-au raspandit rapid, spre disperarea parintilor.

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- Politistul pedofil a agresat in urma cu doi ani o femeie si s-a batut cu sotul acesteia. poterivit Romania TV, colegii ii spuneau Violatorul din 2015. "Suntem colegi, in 2015 a avut o alta altercatie cu sotia unui domn. A intrat peste ei in casa. A avut loc o altercatie, a rupt lenjeria intima…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Mama celor doi copii care au fost agresati de politistul pedofil a ajuns la sediul politiei, unde va fi audiata. Iata reactia acesteia, vizavi de cele intamplate in liftul unui bloc din Drumul Taberei.

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti si care a fost prins de politisti luni dimineata este politist in cadrul Brigazii Rutiere. La audieri, el a recunoscut faptele. Mama copiilor agresați a avut o prima reacție, dupa prinderea acestuia.„E bine…

- O asistenta din Arabia Saudita si-a batut joc de un nou nascut, internat in spital din cauza unei infectii urinare. I-a schimonosit fața si a pus filmarea pe internet. Imaginile s-au raspandit rapid, spre disperarea parintilor.

- Odata intrați in sediul Primariei, oaspeții care viziteaza Botoșaniul se opresc puțin pentru a-și bucura ochii și sufletele de culorile calde din tablourile expuse pe pereții instituției și care sunt poate un rand din cartea de vizita a municipiului reședința de județ.

- Un vicepresedinte al Live Nation, una dintre cele mai mari companii de divertisment din lume, a fost prins in timp ce filma la metrou femei pe sub fusta cu ajutorul unui stilou cu camera. Pe mediile de stocare ale lui Andrew Macrae, in varsta de 43 de ani, oamenii legii au descoperit 50.000 de astfel…

- Agentul era in timpul liber cand a fost atacat. Doi barbați au fost duși la audieri. Polițistul era angajat la postul de poliție din Vladimirescu. Barbatul de 32 de ani se afla in club alaturi de cațiva prieteni, cand in jurul orei 6.00, a fost atacat de doi indivizi. Inițial, a fost…