- Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a facut o dezvaluire la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Cursul anchetei in cazul crimelor de la Caracal poate fi complet schimbat!

- Treizeci de ingrijitoare din gradinițele din Alba Iulia, angajate prin proiectul Asociației ”Micul Prinț” nu și-au mai primit salariile in lunile iulie și august, deoarece in conturile asociației nu au fost virați banii din partea Primariei Alba Iulia. Datorita acestui proiect, realizat in parteneriat…

- "Este regretabil modul in care se arunca cu noroi asupra activitații UNJR și AMR, pe baza unor susțineri neadevarate, expuse de magistrați in comunicatul de presa al Forumului Judecatorilor din Romania și Asociației Inițiativa pentru Justiție, cu referire la „activitatea efervescenta" de sprijinire…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a declarat ca familia Alexandrei a decis sa porteze numarul tinerei pentru a afla unde se afla.Citește și: SURSE Directorul Oracle Romania, sub control judiciar, pe o cauțiune URIAȘA "Audierea a avut ca subiect modalitatea de deschiderea…

- Producatorul de tigarete JTI considera ca intentia Guvernului, anuntata in presa, de a devansa marirea accizei, incepand cu septembrie, arunca in aer predictibilitatea fiscala si planurile de afaceri.

- ALDE iși alege astazi candidatul la alegerile prezidențiale. Numirea nu va fi o surpriza. Varujan Vosganian a anunțat ca partidul il va desemna pe Calin Popescu Tariceanu, dupa ce social-democrații au ales-o pe Viorica Dancila sa-i reprezinte in cursa pentru Cotroceni.

- „Fara PSD Klaus Iohannis nu prinde al doilea mandat. Vorbim aici despre un calcul simplu. Candidatul din partea PSD trebuie sa intre in turul doi, pentru ca Iohannis sa caștige prezidențialele. In caz contrar, orice alt candidat va ajunge in al doilea tur cu Iohannis, va caștiga lupta pentru Praședinția…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, noul președinte executiv PSD, și-a acuzat colegii din Guvern ca fac promisiuni și arunca problemele in curtea ministerului sau și a reluat ideea ca ce vor miniștrii e dorința și e putința doar ce vor premierul și Finanțele.„De multe ori colegii in Guvern…