Gest istoric: Satul lui Dodon a votat astăzi UNIREA cu România! Satul Sadova a decis asa cum alte peste 100 de localitati din Republica Moldova au decis pana la acest moment: UNIREA CU ROMANIA este singura sansa, scrie adevarul.ro. Votul a fost dat astazi, 10 martie 2018, de catre reprezentantii legali ai comunei, consilieri locali si primarul localitatii, dupa ce fiecare cetatean a fost consultat pe aceasta tema. O minoritate s-a opus acestei declaratii ce a fost aprobata astazi in cadrul unei adunari satesti la care au participat cetatenii comunei. Fiecare a avut libertatea de a vorbi despre trecut, prezent si viitor, iar viitorul nu poate fi decat impreuna.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, de la ora 10 la Palatul Culturii. Din aceasta…

- Declarațiile de Unire au ajuns la cifra simbolica de 100. Carabetovca din raionul Basarabeasca este localitatea cu numarul 100 care a semnat Declarația de Unire. Cea de-a 99-a localitate care a semnat actul reunificator este Stolniceni, din raionul Hâncești. …

- Președintele Igor Dodon propune modificarea legislației penale cu scopul de a trage la raspundere persoanele care atenteaza la „statalitatea Republicii Moldova", in contextul in care peste 100 de primarii din țara au semnat declarații de unire cu Romania. Declarațiile au fost facute dupa ședința Consiliului…

- Daca la nivelul administratiei centrale nimeni din Republica Moldova nu-si asuma initiativa de a promova ideea unirii cu Romania, autoritatile locale par mai indraznete in acest sens. Dupa ce pe 23 ianuarie primarul si majoritatea consilierilor locali din Primaria satului Parcova, Edinet, au votat o…

- Primarii și consilierii din Republica Moldova, care au votat declarațiile simbolice de Unire cu Romania, sunt așteptați la Iași, unde in acest weekend va avea loc Conferința aleșilor locali unioniști.

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, il compara pe Liviu Dragnea cu Nicolae Ceaușescu, spunand ca diferența dintre cei doi este ca fostul dictator „a facut și cateva lucruri bune”. „Politica este mereu plina de surprize neplacute și mai ales de colegi care și-au exersat temeinic arta de a trada.…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire la Guvern cu primarii de mari orașe. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat vineri ca este necesar ca Legea achizitiilor sa fie „mult mai simpla”, astfel incat sa fie facilitata atragerea de fonduri europene. Gheorghe Falca a vorbit,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte aspiratii, subliniind…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Declarațiile deputatului democrat, Coneliu Dudnic, cu privire la o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania au fost criticate la ședința saptamanala a Partidului Democrat. Cel puțin așa susține președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Unii ieseni au ales sa-si uneasca destinele chiar de Dragobete - Ziua Iubirii, a Indragostitilor. La Starea Civila au fost facute pregatiri speciale, iar primarul Mihai Chirica a ales sa poarte un papion tricolor si o camasa traditionala. Cel mai frumos cuplu care a aparut in fata edilului a purtat…

- Invitatii emisiunii Adevarul Live de miercuri, ora 13.00, sunt Marcel Snegur, primarul comunei Parcova, Marcel Snegur, si primarul comunei Puhoi, Petru Frunze. Cei doi edili moldoveni vor da detalii vizavi de valul de declaratii de unire cu Romania care au fost semnate in peste 30 de localitati din…

- 'Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre cei 36 de primari care au votat unirea cu Romania. Va urez bun venit', a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Prezenta primarilor basarabeni a fost salutata…

- Comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, este prima unitate administrativ-teritoriala din Romania care a votat o ”Declaratie de Unire” cu Republica Moldova ca raspuns la un document similiar adoptat anul acesta de 34 de primarii din Republica Moldova. Documentul a fost adoptat in sedinta de Consiliu…

- „La un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu Romania eu aș vota pentru, dar asta nu inseamna ca majoritatea cetațenilor ar vota la fel", a declarat vicepremierul Iurie Leanca intr-un interviu exclusiv pentru ziarul TIMPUL.

- Scopul independenței Republicii Moldova a fost unificarea cu România. Valentin Dolganiuc este unul dintre semnatarii Declarației din 1991. Ex-deputatul considera ca unioniștii au luptat pentru independența, iar cei care sunt astazi stataliști, în anul de rascruce politica, au militat…

- Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Edilul municipiului Iași, Mihai Chirica, a comentat decizia social-democraților de a-l exclude din partid, anunțand ca va contesta masura. Chirica mai spune ca pentru excluderea sa s-au pronunțat „cei care au susținut Ordonanța 13 și revoluția fiscala și planul de reforma in justiție și celelate masuri…

- La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Primarul general interimar de Chisinau, Silvia Radu, s-a intalnit sambata, 3 februarie, cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, care se afla intr-o vizita in Republicii Moldova. Discutiile dintre cei doi primaru s-au axat pe aspecte ce tin de aprofundarea colaborarii bilaterale, schimb de experienta…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- "Inainte de toate, e important de precizat ca Romania a fost inclusa de catre Comisia Europeana intr-un grup de noua tari care incalca normele de calitate a aerului. Intr-o comunicare oficiala de ieri, purtatorul de cuvant al Comisiei a transmis ultimul avertisment inainte de aplicarea sanctiunii financiare.…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu România, potrivit Platformei Unioniste "Actiunea 2012". În documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edinet, Marcel Snegur, si de consilierii locali, se…

- Custodele Coroanei romane s-a aflat in mijlocul multimii pentru a juca hora Unirii. Majestatea Sa Margareta și Alteta Sa Regala Principele Radu au ajuns astazi la Iași pentru a sarbatori Unirea de la 24 ianuarie. Aceasta este prima vizita regala intreprinsa in Anul Centenar 2018. Cu ocazia Zilei Unirii…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali, scrie adevarul.ro.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si "adeziunea la valorile nationale si democratice ale spatiului cultural romanesc”.In documentul…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie simbolica de unire cu România, semnatarii acesteia exprimându-si bucuria de a sarbatori împreuna cu românii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, va participa miercuri, 24 ianuarie 2018, la evenimentele consacrate sarbatoririi a 10 ani de la semnarea Acordului de înfratire între municipiile Iasi si Chisinau. Manifestarile se vor desfasura în incinta Primariei…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea doamnei Viorica Dancila ca premier al Romaniei este rezultatul unui șir de eșecuri ale PSD, dupa un an de guvernare, și ca apariția unei relații conflictuale intre premier și șeful de partid nu depinde de vreo "manifestare razboinica"…

- Presedintele Igor Dodon va propune in scurt timp un concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declaratia a fost facuta de catre seful statului in cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca în acest moment, situatia României este mai rea decât a Poloniei. „Situatia noastra e chiar mai rea decât a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine, Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga…

- Gradinita de copii „Marita” din localitatea Mitoc, raionul Orhei, una dintre cele 933 de institutii prescolare renovate din grantul oferit de Guvernul României, a fost inaugurata miercuri, 20 decembrie 2017. La eveniment au participat Ambasadorul României în…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea „Ora Basarabiei" de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca gata sa-si asume acest proces.

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea „Ora Basarabiei” de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca gata sa-si asume acest proces.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea „Ora Basarabiei” de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala Unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca pregatita sa-si asume acest proces.

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul e de parere ca Unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia romana, prin…

- Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoaca, pleaca in Romania pentru a participa la funeraliile Regelui Mihai I, dupa ce magistrații de la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, i-au permis acestuia sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova in perioada 13-17 decembrie curent. Dorin Chirtoaca…