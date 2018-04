Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei sud-coreene a declarat miercuri ca situatia privind drepturile omului in Coreea de Nord nu va fi probabil abordata in timpul summitului intercoreean, dupa ce Phenianul a criticat sustinerea exprimata de Seul pentru o rezolutie a ONU, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Liderul…

- Faptul ca Kim si sotia sa, fosta cantareata Ri Sol Ju, au asistat la concertul de duminica a fost foarte neobisnuit. In mod normal, regimul izolat incearca sa impiedice orice infiltrare a culturii sud-coreene.Kim Jong Un, primul lider nord-coreean care a asistat la un spectacol al sud-coreenilor,…

- Coreea de Nord a confirmat participarea la urmatoarele doua olimpiade, Tokyo 2020 si Beijing 2022, a anuntat presedintele Comitetului International Olimpic, germanul Thomas Bach, sambata la sosirea sa la Beijing dupa ce s-a intalnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la Phenian, relateaza Reuters.…

- Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, a efectuat o vizita in Beijing la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, a anuntat, miercuri, presa nord-coreeana, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- China a confirmat ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o inalnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, in Beijing, fiind dispus sa denuclearizeze peninsula coreeana, scrie The Guardian. Agenția de presa...

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP.Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- Kim Jong-un a efectuat in China, prima sa vizita oficiala intr-o țara straina de la preluarea conducerii Coreei de Nord . La intalnirile cu Xi Jinping, Kim a fost insoțit de soția sa, Ri Sol-ju, care a impresionat prin ținutele alese pentru cele trei apariții de la care au fost facute publice fotografii.…

- Premierul Japoniei a apreciat disponibilitatea Coreei de Nord de a se angaja in dialog si a subliniat pozitia guvernului sau in raport cu Phenianul, care vizeaza incheierea programelor nucleare si cu rachete balistice intr-un mod complet si ireversibil. Presa nord-coreeana a anuntat miercuri ca liderul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un și omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Beijing, in cadrul primei calatorii in strainatate a lui Kim de la preluarea puterii. Acesta a fost insotit de soția sa.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Parchetul General a anuntat marti ca a fost finalizata analiza privind procedura de desecretizare a protocolului incheiat intre institutie si SRI, concluzia fiind aceea ca sunt indeplinite conditiile legislatiei in vigoare pentru declasificarea documentului.OFICIAL Coreea de Nord și China…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap.

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- Un tren blindat, care a plecat din Coreea de Nord a sosit luni seara la Beijing, nascand speculatii conform carora trenul l-ar fi transportat liderul nord-correan, Kim Jong-un in capitala chineza, informeaza New York Times

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la momentul…

- Un tren blindat care a plecat din Coreea de Nord a sosit luni seara la Beijing, nascand speculatii conform carora trenul l-ar fi transportat liderul nord-correan, Kim Jong-un in capitala chineza, informeaza New York Times

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…

- Un tren misterios care opreste la Beijing venind din Coreea de Nord si un dispozitiv de securitate neobisnuit: totul pare sa acrediteze ipoteza unei vizite in China a presedintelui Kim Jong Un, care ar reprezenta o...

- Presedintele american Donald Trump a declansat o ofensiva comerciala impotriva Chinei, convins, totodata, ca va pastra "prietenia" pe care pretinde ca o are cu omologul sau de la Beijing, Xi Jinping. O...

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a felicitat luni pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru realegerea acestuia cu o zi inainte la presedintia Federatiei Ruse, salutand o relatie sino-rusa aflata intr-un punct culminant si exemplara pentru relatiile internationale, informeaza agentia Xinhua, citata…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a ales, sambata, pe Wang Qishan in functia de vicepresedinte al Chinei, la cateva ore dupa ce Xi Jinping a fost ales in unanimitate presedinte, informeaza BBC News Online.

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Xi Jinping a fost reales sâmbata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot în unanimitate în favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema în stat,

- Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La mai putin de o saptamana dupa ce…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Liderul chinez, Xi Jinping, ar putea deveni presedinte pe viata, dupa ce Congresul National al Poporului, Parlamentul de la Beijing, a adoptat o serie de amendamente la Constituție. Astfel, a fost eliminata prevederea referitoare la limitarea mandatelor prezidentiale.

- Congresul chinez a votat, duminica, pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata. Potrivit CNN, din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie de doua treimi…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. …

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- China se pregatește sa intre intr-o noua etapa: aceea a conducatorului etern. Partidul Comunist de la Beijing a propus desființarea mandatelor limitate pentru președintele țarii. Cu alte cuvinte, Xi Jinping va ramane la putere și dupa 2023, cand i s-ar incheia actualul mandat.

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- China propune eliminarea amendamentului care limiteaza numarul de mandate pe care le poate avea președintele țarii. Partidul Comunist al Chinei a propus un amendament la constituția țarii, care emlimina limitarea la doua mandate președintelui, ceea ce i-ar spori puterea lui Xi Jinping. Potrivit CNN…

- Europarlamentari din mai multe state i-au scris presedintelui chinez Xi Jinpig, cerandu-i eliberarea imediata si neconditionata a editorului suedez Gui Minhai. De cealalta parte, un ziar apartinand partidului comunist a criticat dur modul in care presa a prezentat subiectul, numindu-i pe jurnalisti…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a laudat Coreea de Sud ca fiind ” foarte impresionanta”, cu care iși dorește ”continuarea incalzirii climatului de reconciliere si dialog", dupa reintoarcerea unei delegații de inalți oficiali nord-coreeni, printre care și sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna,…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit. Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial…

- Theresa May incearca sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP.Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. …

- In urma cu un an, fotografii cu Beijing invaluit in valuri de smog faceau inconjurul lumii. Acum, cerul senin de un albastru surprinzator de bland, a revenit deasupra capitalei Chinei, desi lupta impotriva poluarii este...

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista diferente intre noi care sunt…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP. "Exista diferente intre noi care sunt legate de istoria…