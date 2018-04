Gest istoric pentru Coreea de Nord. Ce decizie a luat Kim Jong-un

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, i-a transmis presedintelui Chinei, Xi Jinping, in cursul vizitei la Beijing, ca va accepta reluarea negocierilor multilaterale pe tema programelor nuclear si balistic, informeaza cotidianul Nikkei, citat de Le Figaro.

- China va introduce taxe de 25% pentru 106 produse, in valoare de 50 de miliarde de dolari, venite din Statele Unite. Printre acestea se numara boabele de soia, automobilele și chimicalele, potrivit ministerului de finanțe. Lista de produse din SUA care vor fi taxate de autoritațile chineze includ vehicule,…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho, aflat in prezent la Beijing, va face o escala si la Moscova in cadrul turneului sau in strainatate, a anuntat marti Ambasada Rusiei in Coreea de Nord, potrivit AFP. 'Seful diplomatiei nord-coreene a plecat intr-un turneu in strainatate, una din destinatii…

- Coreea de Nord a confirmat participarea la urmatoarele doua olimpiade, Tokyo 2020 si Beijing 2022, a anuntat presedintele Comitetului International Olimpic, germanul Thomas Bach, sambata la sosirea sa la Beijing dupa ce s-a intalnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la Phenian, relateaza Reuters.…

- Coreea de Nord va participa la urmatoarele doua editii ale Jocurile Olimpice, din Japonia si China, a anuntat, sambata, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, dupa o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la Phenian.Bach s-a aflat la Phenian de joi, iar la…

- Toate mențiunile referitoare la Ri Sol-ju, soția lui Kim Jong-un, au fost interzise pe rețele de socializare din China, in contextul vizitei neașteptate pe care liderul de la Phenian a efectuat-o la Beijing. Kim Jong-un s-a intalnit cu omologul sau Chinez, Xi Jinping, in prima sa vizita externa…

- Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, a efectuat o vizita in Beijing la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, a anuntat, miercuri, presa nord-coreeana, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- China a confirmat ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o inalnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, in Beijing, fiind dispus sa denuclearizeze peninsula coreeana, scrie The Guardian. Agenția de presa...

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters. Ministerul de Externe rus…

- Premierul Japoniei a apreciat disponibilitatea Coreei de Nord de a se angaja in dialog si a subliniat pozitia guvernului sau in raport cu Phenianul, care vizeaza incheierea programelor nucleare si cu rachete balistice intr-un mod complet si ireversibil. Presa nord-coreeana a anuntat miercuri ca liderul…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Parchetul General a anuntat marti ca a fost finalizata analiza privind procedura de desecretizare a protocolului incheiat intre institutie si SRI, concluzia fiind aceea ca sunt indeplinite conditiile legislatiei in vigoare pentru declasificarea documentului.OFICIAL Coreea de Nord și China…

- Aceasta este prima vizita externa a lui Kim Jong-un de cand a devenit liderul Coreei de Nord in 2011. Liderul regimului de la Phenian ar fi declarat ca vrut sa il informeze personal pe Xi Jinping despre situatia din Peninsula Coreea datorita "camaraderiei si responsabilitatii morale" fata de China.…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap.

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la momentul…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Masurile au fost catalogate imediat ca fiind inceputul unui razboi comercial. De altfel și motivația introducerii acestor taxe vamale este controversata, respectiv ca prin importurile de oțel este amenințata “securitatea naționala”. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Masurile vizeaza peste 50 de companii comerciale si de transport maritim care, potrivit administratiei americane, ajuta regimul de la Phenian sa ocoleasca sanctiunile deja existente. Obiectivul este oprirea programului de inarmare nucleara. Donald Trump sustine ca sunt cele mai dure sanctiuni adoptate…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Bursele din Statele Unite au deschis in crestere vineri, dupa ce au scazut puternic joi, potrivit Bloomberg. Joi, Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, iar indicele Dow Jones a inregistrat o scadere puternica, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Vineri,…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- Criza dintre Statele Unite și regimul de la Phenian este tot mai accentuate, iar in acest sens, China a decis sa iși intareasca și mai mult granița cu Coreea de Nord. Unitați Militare din Yanbian au fost r...

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Regimul de la Phenian a transportat anul trecut carbune in Rusia, de unde a fost apoi exportat in Coreea de Sud si Japonia, in pofida sanctiunilor ONU in acest sens, au declarat trei surse din cadrul serviciilor de informatii europene, pentru agentia de stiri Reuters.

- Racheta Balistica, denumita Agni 5, a fost lansata joi dimineata, de pe insula Abdul Kalam, situata in estul Indiei.Ministerul Apararii din India a precizat ca racheta a aburat aproximativ 19 minute si a parcurs distanta de 3.000 de mile (4.828 de kilomteri), iar obiectivele misiunii au…

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog. Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate atinge…

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…