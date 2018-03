Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani a fost ucis cu sange rece de propriul frate. Cei doi frati locuiau in aceeasi casa, scandalul izbucnind dupa ora 21.00, imediat dupa ce victima a ajuns de la serviciu. Agresorul, in varsta de 41 de ani, a spart tot ce i-a iesit in cale, apoi a luat un topor si si-a lovit fratele…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a ucis fratele cu toporul in Beresti Tazlau, judetul Bacau. Individul cunoscut cu probleme psihice iși amenințase intreaga familie ca va comite crima, insa, potrivit vecinilor, Poliția nu ar fi luat nicio masura. Agresorul, in varsta de 41 de ani, locuia in aceeași…

- Ancheta in cazul cadavrului aruncat din mașina in Pitești ar putea fi una dificila. Alexandru Tutulica, tanarul de 28 de ani gasit mort, era in coma in momentul in care a fost aruncat din autoturism de prietenii sai, in fața blocului in care locuia. Prietenii sai știau ca barbatul consuma droguri și,…

- Caz șocant la Pitești, acolo unde o femeie a sunat la 112 pentru a anunța ca un barbat mort a fost aruncat dintr-o mașina, pe o alee dintre blocuri. Cadavrul este al unui tanar de etnie roma, in varsta de 28 de ani. Poliția organize...

- Din primele informații oferite de anchetatori, femeia a profitat de un moment in care a ramas singura in incapere și s-a aruncat pe geam, scrie reporterntv.ro. Mama ei a spus ca ea a facut asta fiind sfașiata de dorul de copiii ei. Citeste si O femeie a fost grav ranita dupa ce a cazut de…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- A rapus-o dorul de copii. O tanara s-a aruncat in gol dintr-un bloc din Craiova. O macina o durere mare, spune mama femeii. Fostul ei sot nu o lasa sa-si vada fiicele. Copilele erau crescute de tata, in Constanta.

- Un barbat de 31 de ani din Chisinau a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul noua a unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei. Tragedia s-a intamplat in seara de duminica, 4 martie, in jurul orei 22.00.

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Pompierii chemati sa stinga focul au ajuns cu greu la casa incendiata de proprietarul de 44 de ani, situata in varful unui deal, scrie adevarul.ro. Barbatul a fost gasit mort intr-o anexa a locuintei, unde acesta s-a spanzurat dupa ce daduse foc casei. Acesta se spanzurase de o grinda dintr-o…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar din Neamt banuit ca si-a aruncat tatal de la etajul trei al blocului unde locuiau a fost prins de politisti dupa 24 de ore de cautari. Anchetatorii vor sa auda si versiunea lui. Vecinii l-au auzit cum se certa cu tatal si au vazut cum barbatul de 69 de ani care atarna in afara balconului a…

- Un barbat a murit sambata dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului Judetean de Urgenta "Constantin Opris” din Baia Mare. Barbatul nu era internat in spital, insa nu se stie nici daca se afla in vizita la un pacient, spune directorul unitatii spitalicesti, Vasile Pop.

- Calin Catalin Vargolici, in varsta de 30 de ani, din Roman, este cautat pentru tentativa de omor, dupa ce, vineri dupa-amiaza, a fost filmat in timp ce și-a aruncat propriul tata de la etajul trei al blocului in care locuia. "Barbatul se numește Vargolici Calin Catalin in varsta de 30 de ani,…

- Orașul Roman, județul Neamț, a fost zguduit de un caz incredibil. Un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se observa cum acesta este impins de o persoana aflata in casa. Agresorul este chiar fiul victimei, care a fugit, imediat, dupa […]…

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Dubla tragedie in Capitala Moldovei. Corpul neinsufletit al unui barbat in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte.Iar in apartamentul din care s a aruncat victima, politia a gasit o pe sotia acestuia, si ea fara suflare. Femeia de 31 de ani avea gatul taiat. In alta camera politia…

- O crima oribila a avut loc duminica in jurul orei 13:30, in sectorul Telecentru al Chisinaului. Politistii au fost chemati de urgenta dupa ce un barbat s-a aruncat in gol de la etaj. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit in apartamentul de la etajul 7, cadavrul soției de 29 de ani cu…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Un caz socant cutremura orasul Chisinau, dupa ce doi soti au fost gasiti morti. Barbatul s-a aruncat de la etajul sapte, iar sotia acestuia a fost gasita moarta in apartamentul conjugal.

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei…

- Un barbat din judetul Caras-Severin a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, in urma unui conflict, a aruncat benzina pe mama sa si i-a dat foc. Vecinii au fost cei care au salvat-o pe femeie.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina pe strada Suceava din municipiul Constanta, acolo unde un copil s-ar fi aflat in pericol de cadere de la etajul patru al unui bloc. Echipele de interventie au fost alertate…

- Tatal baiatului din Cluj care s-a aruncat de la etajul 11 a facut infarct la auzul vestii Gestul tanarului de 18 ani din Cluj, care s-a aruncat pe geam, de la etajul 11 a lasat o stare de uimire in urma. Nu-si poate explica nimeni cum a putut avea loc tragedia, cand nimic nu parea sa prevesteasca acest…

- Un octogenar din municipiu si-a pus capat zilelor din cauza singuratatii. Barbatul s-a aruncat in fata unui tren, in Gara din Targu Jiu. Acesta locuia singur, deoarece in urma cu mult timp sotia divortase de el. Din spusele cunoscutilor, pensionarul avea o relatie stransa atat cu fosta sotia cat…

- Un tânar s-a sinucis în Piața Maraști, aruncându-se de la etajul 11 al unui bloc. Echipajele de la SMURD au intervenit de urgența, în jurul orei 15.30, iar resuscitarea a durat circa o ora și jumatate. Din nefericire a fost fara succes. Tânarul…

- Politistii din Buzau au destructurat o retea de traficanti de etnobotanice care actionau in Buzau si Galati, cinci persoane fiind arestate preventiv in aceasta dupa-amiaza, o a sasea persoana, o tanara, fiind plasata in arest la domiciliu, alte 4 persoane fiind sub control judiciar, iar alte sase…

- Ellie (29 de ani), o tanara din Marea Britanie, s-a despartit de Claudio, barbatul cu care avusese o relatie timp de 2 ani. Acesta nu a vrut sa accepte separarea si a incercat sa o constranga prin mesaje de amenintare de sa se intoarca la el. "Te voi gasi ... Nu mai ai mult de trait!",i-a scris barbatul…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Un barbat din Galați a fost pedepsit in cal mai neașteptat mod posibil dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj! Ce a scris acesta și care a fost motivul pentru care s-a trezit imediat cu Poliția la ușa?

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Violența in familie inca mai face victime. Foto reconstituire. O mama a doi copii a fost ucisa de fostul partener intr-un coafor. Alexandra. O alta, la numai cateva zile distanța, a fost ucisa de fostul soț intr-o gradinița. Nicoleta. „Era gelos si nu suporta ideea de a fi parasit.” Cam asta a fost…

- O romanca de 30 de ani a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce s a aruncat de la balconul unei cladiri din Lugano, Elvetia, care fusese cuprinsa de flacari. Incidentul dramatic a avut loc vineri seara, conform Antena3.ro. Conform presei locale, intreaga camera in care se afla femeia fusese cuprinsa…

- Petru Darie, un pensionar artist amator care creaza figuri istorice in fata blocului, din zapada, a marcat si in acest an aniversarea Micii Uniri. Si cum altfel decat recreand chipul lui Al. I. Cuza din zapada. E drept ca a fost cam greu cu materia prima in acest an, nu ca anii trecuti cand vremea a…

- Noi perchezitii in cazul politistului-pedofil! Individul a fost scos din arest in catuse si condus de mascati la una dintre fostele sale locuinte. Acolo, agentii au cautat noi probe de natura sa-l incrimineze.

- O copila romanca s-a aruncat in gol, de la etaj, in Italia. Avea doar 14 ani, iar motivul pentru care a facut asta este cu adevarat cutremurator. Se pare ca fata a decis sa iși puna capat zilelor, din cauza neințelegerilor cu parinții ei. Fata s-a aruncat de la etajul 2 al casei in care locuia. Copila a…

- Un barbat din statul american Carolina de Sud a vrut sa impartașeasca bucuria Craciunului cu ceilalți participanți la trafic, insa nu a avut prea mult noroc. El și-a decorat mașina cu 1.000 luminițe, ceea ce nu a fost pe placul poliției, relateaza The Telegraph. Brandon Wooden și-a imbracat mașina in…

- „Fațadele neingrijite sunt o problema mare in Arad, de pericol imediat in unele cazuri, cum a fost recent mediatizata cladire de pe strada Bela Bartok. Insa supraimpozitarea proprietarilor indiferent de situația lor financiara nu este soluția. Nu știu cum pot acești oameni de la PNL și PSD sa fie…

- Un autoturism de lux a luat foc în timpul nopții trecute, într-un cartier din Galați, iar anchetatorii spun ca focul a fost pus în mod intenționat. Mașina de lux a luat foc și apoi a explodat, întreaga scena fiind filmata de mai mulți cetațeni…

- Senatorii USR au împarțit, joi, în plenul Senatului volume ale carții "Ferma animalelor" a lui George Orwell. Ecaterina Andronescu s-a aratat extrem de deranjata de acest cadou și a aruncat cartea pe jos.

- Nimeni nu-si explica ce l-a determinat pe un barbat de 43 de ani din comuna vasluiana Lunca Banului, tata a sase copii, sa-si puna capat zilelor. Laurentiu Croitoru era internat, de cateva zile la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi. A ajuns in unitatea medicala dupa ce a fost ranit cu cun cutit…

- Un barbat in varsta de 44 ani a murit luni seara dupa ce s-a aruncat de la etajul al cincilea al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, unde era internat si se afla sub perfuzii. Barbatul era internat intr-un salon aflat la etajul cinci al institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi si era…