- Promotia 2019 a Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" va depune Juramantul de credinta fata de Patrie, maine 20.07.2019.534 de ofiteri de politie, politie de frontiera, penitenciare, jandarmi, pompieri vor absolvi Academia si vor intra in corpul ofiterilor.De asemenea, 16 absolventi ai Facultatii…

- Șeful Penitenciarului nr.13, Igor Pintea, a demisionat, din motive personale. Informația a fost confirmata pentru postul nostru de televiziune de catre serviciul de presa al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Oleg Pantea.

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat, luni, ca i-a solicitat directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) sa demareze o cercetare pentru a afla circumstanțele in care criminalul polițistului din Timiș s-a sinucis in Penitenciarul din Timișoara."Am fost…

- Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, semneaza o scrisoare adresata lui Liviu Dragnea. Seful PSD, proaspat incarcerat la Rahova, primeste cateva „invataturi”.

- Peste 15.000 de arestați și deținuți vor vota duminica la urna speciala, solicitand in scris acest lucru, arata datele Administrației Naționale a Penitenciarelor. Persoanele aflate in custodia ANP sau a secțiilor de poliție iși vor exprima votul la alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție…

- Radu Mazare a fost adus luni seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana care a avut escala in Paris. Trei tineri l-au așteptat luni seara pe fostul primar, la Aeroportul Internațional Henri Coanda, cu mai multe cutii de mazare și cu o pancarta pe care scrie ”Welcome to Romania”. Cateva persoane…

- Ramas fara susținerea fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, Marian Dobrica a fost inlocuit de la conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor. Astfel, el a revenit la vechiul sau loc de munca, din cadrul Penitenciarului Slobozia. Numele lui Marian Dobrica a fost implicat in numeroase…