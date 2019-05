Stiri pe aceeasi tema

- Forul european se confrunta cu posibilitatea existenței unor mari zone cu scaune goale pe Stadionul Olimpic din Baku, intrucat fanii celor doua echipe londoneze evita sa faca o calatorie de aproape 5.000 km pentru finala de saptamana viitoare. Tunarii se așteapta sa aiba 4.000 de suporteri pe stadion,…

- Maurizio Sarri nu e mulțumit ca viitorul sau la Chelsea depinde de meciul din 29 mai din finala Europa League cu Arsenal. Tehnicianul ar putea fi noul antrenor al lui Juventus. Nu a trecut nici macar un an și managerul italian se pregatește de debarcare. Managerul ar putea fi dat afara de Chelsea daca…

- Antrenorul echipei de fotbal Chelsea, Maurizio Sarri, a indicat miercuri ca va discuta cu sefii clubului despre viitorul sau dupa finala Europa League, ''pentru a sti daca sunt multumiti de mine'', scrie BBC. Sarri a afirmat ca se simte "fericit" in Premier League si ca este concentrat…

- Italianul Gianluca Rocchi va arbitra finala competitiei fotbalistice Europa League, care va opune echipele engleze Chelsea si Arsenal pe Stadionul Olimpic din Baku, capitala Azerbaidjanului, pe 29 mai, a anuntat UEFA. Rocchi, in varsta de 45 de ani, este arbitru international din 2008. In acest sezon,…

- Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, e furios și vorbește in numele fanilor englezi, care se plang de prețul zborurilor, hotelurilor și biletelor la finala Champions League, dar și de calatoria lunga spre Baku la finala Europa League. Chelsea - Arsenal e finala Europa League, care se va juca pe 29…

- Henrikh Mkhitaryan (30 de ani), mijlocașul armean al lui Arsenal, ar putea lipsi de la finala Europa League contra lui Chelsea din cauza conflictului politic dintre țara lui și Azerbaidjan. Conflictul armeano-azer iși are originea la sfarșitul anilor '80, cand etnicii azeri și cei armeni s-au ciocnit…

- Am avut 2 semifinale electrizante in Champions League, Liverpool și Tottenham obținand biletele pentru finala UCL din Madrid, dupa 2 meciuri absolut nebune. Apoi, Chelsea și Arsenal s-au calificat braț la braț in finala Europa League, cele 2 rivale fiind pentru prima data fața in fața intr-o finala…

- Chelsea s-a calificat in finala Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formaþia germana Eintracht Frankfurt cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, la Londra, in manșa a doua a semifinalelor competi]iei, terminata la egalitate, 1-1, dupa prelungiri. Chelsea a ob]inut biletul pentru…