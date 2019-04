Stiri pe aceeasi tema

- Deborah Rawson, o femeie de 30 de ani din Marea Britanie a trecut printr-un adevarat coșmar! Femeia povestește șocata ca in timp ce facea curațenie, a fost violata de o fantoma pe nume Mark.

- In saptamana ce precede sacrificiul Mantuitorului pe Dealul Golgotei, crestinul are cel mai bun prilej de a se apropia de Dumnezeu, de a simti importanta jertfei de acum doua mii de ani, cand Iisus Hristos si-a dat viata pe cruce, aducand omului speranta izbavirii. Cred cu tarie ca niciun loc nu e mai…

- Politicienii s-au grabit sa transmita mesaje romanilor cu ocazia Pastelui Catolic, dar si de Florii. Klaus Iohannis este la Sibiu, de unde a tinut sa le ureze "la multi ani" credinciosilor in limbile romana, maghiara si germana. Doar Calin Popescu Tariceanu a inregistrat un mesaj special pe care apoi…

- Da, este adevarat! O femeie si-a aruncat, pur si simplu, copilul la un cos de gunoi de pe strada. Femeia mergea pe strada cu el in brate si cand a vazut un cos de gunoi, a recurs la acest gest socant.

- O femeie de 38 de ani, din Neamt, a fost retinuta de politisti pentru ca ar fi furat dintr-o biserica icoane si alte obiecte de cult in valoare de peste 101.425 de lei.In scurt timp, va fi dusa in fata judecatorilor, pentru propunerea unui mandat de arestare.

- Pare incredibil, dar este cat se poate de adevarat. O tanara a dat naștere unui copil in timp ce se afla la o petrecere. Dupa ce a adus copilul pe lume intr-un lighean gasit in baia in care avea loc beția, femeia și-a aruncat copilul la tomberon și a continuat sa consume bauturi alcoolice

- Politistii harghiteni au reusit identificarea femeii acuzata ca si a ucis bebelusul dupa nastere si i a abandonat cadavrul in apropierea unui loc de joaca din Miercurea Ciuc, ancheta continuand pentru depistarea acesteia, intrucat a parasit tara imediat dupa comiterea faptei, a anuntat marti comandantul…

- Se spune ca odata, o femeie a venit la Dumnezeu. Spatele ii era indoit de greutatea unui sac mare, pe care il cara… – Ești obosita, femeie? A intrebat Dumnezeu ingrijorat. Iți iau povara de pe umeri, stai jos și odihnește-te. – Mulțumesc, nu voi sta mult. Vreau doar sa Te intreb și plec imediat. […]…