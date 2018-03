Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de la Postul de Politie Floresti ar fi incercat sa se sinucida, marti seara, provocandu-si rani pe mana cu un cutit, surse judiciare declarand, pentru AGERPRES, ca la ultima evaluare psihologica acesta a fost declarat apt. Potrivit surselor citate, barbatul, care se afla in…

- Un polițist din Prahova s-a taiat pe mana dupa terminarea orelor de program! Medicii au fost chemați de urgența la fața locului și ii acorda ingrijiri medicale. Din primele date, este vorba despre un inspector de la Secția Rurala nr. 2 Florești. Dupa ce a terminat tura la serviciu, polițistul s-a refugiat…

- Un muncitor roman din Italia a cazut de la 10 metri inalțime, fiind transportat in stare grava la spital, in Pisa, cu un elicopter. Barbatul de 49 de ani este in stare grava. Incidentul s-a petrecut intr-o com...

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale este cercetat disciplinar de IGPR in urma unei perchezitii gresite efectuate de politistii din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin…

- Un barbat de 44 de ani a suferit arsuri pe 85% din suprafata corpului, in urma unei explozii ce a avut loc, vineri dimineata, intr-o garsoniera de pe strada Moldovei din Oradea, a informat Inspectoratul...

- Un jandarm s-a impuscat in cap in sediul Jandarmeriei Teleorman. Se numea Catalin Predescu și avea 41 de ani. Subofițerul a fost gasit fara suflare, de un coleg. Zacea pe podea, in sediul Jandarmeriei Teleorman, intr-o balta de sange, anunța Observator.tv.Catalin urma sa intre de serviciu,…

- Accident spectaculos cu masina politiei. Un agent s-au rasturnat cu masina de serviciu in sant Un agent de poliție, in varsta de 24 de ani, s-a rasturnat cu masina in sant in timp ce se deplasa la o intervenție si nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Accidentul rutier s-a produs miercuri in localitatea…

- Din fericire, se pare ca agentul nu a fost ranit, astfel incat accidentul va ramane doar unul cu pagube materiale, fiind avariata doar autospeciala de poliție. Politistul a fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat ca agentul nu consumase alcool.

- O femeie si un politist au inversat rolurile în viata reala, în SUA. Doamna conducea linistita per strazi când, deodata, o masina a politiei a trecut în mare tromba pe lânga ea.

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…

- Avand in vedere prelungirea codului portocaliu de temperature scazute,pana in data de 02.03.2018 ora 20:00 D.S.P.Prahova face urmatoarele recomandari: Simptome cauzate de expunerea la frig: Respiratorii: secreții nazale, respirație dificila, respirație șuiratoare, tuse Cardiovasculare: durere toracica,…

- Un barbat mort de 7 ani a fost amendat de polițiștii din Braila pentru ca, spun oamenii legii, și-ar fi scos mașina la vanzare intr-un loc neamenajat pentru acest scop. Polițiștii barilenii au amendat un barbat decedat de șapte ani. Intamplarea a fost povestita chiar de fiul acestuia, pe Facebook. Barbatul…

- Politistul mort se numeste Georgica Ene si lucra ca agent șef principal de poliție la postul din Plopeni. “Vestea morții neașteptate a colegului nostru Ene Georgica ne-a indurerat, deoarece a plecat prea devreme dintre noi. Sincere condoleanțe familiei indurerate!”, a postat pe Facebook liderul Sindicatul…

- Un politist rutier care a suferit leziuni foarte grave dupa un accident rutier petrecut in timpul unei misiuni de urmarire in trafic nu a primit nici un leu despagubiri, dupa sase ani de jumatate in care a asteptat ca ancheta sa fie finalizata si mai apoi sa se deruleze procesul penal. Politistul ...

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a comentat intr-un amplu editorial scandalul de pe scena publica in care este implicat DNA, ca urmare a aparitiei in spatiul public al unor inregistrari cu procurori din DNA Prahova in care acestia discuta despre probe care trebuie depuse la dosarele penale.Aceasta…

- Accident cu mașina Poliției in Constanța, provocat de un șofer beat. Un polițist a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost izbit de un autoturism scapat de sub control. La volan se afla un barbat de 31 de ani din Gorj, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul care a distrus autospeciala polițiștilor…

- Angajatii Salinei de la Slanic, judetul Prahova, au intrat in greva, marti. Circa 80 de mineri sunt blocati in subteran si refuza sa iasa, in timp ce altii protesteaza la suprafata pentru a atrage atentia asupra salariilor mici si a lispei investitiilor.

- Angajatii Salinei de la Slanic, judetul Prahova, au intrat in greva, marti, cateva zeci de mineri fiind blocati in subteran si refuzand sa iasa, in timp ce alti peste o suta de lucratori de la mina de sare protesteaza la suprafata pentru a atrage atentia asupra salariilor mici, dar si a lispei investitiilor.Aproape…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un parapet de beton, iar apoi s-a rasturnat, in dreptul localitatii Cristian, judetul Brasov. Accidentul a fost produs de un sofer baut si fara permis, acesta fiind retinut de politisti pentru…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, marti, ca Dan Ciprian Sfichi, politistul sucevean in varsta de 35 de ani ranit cu o sabie in timpul unor perchezitii la Radauti, a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Militar din Bucuresti.

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea negulescu, ies la iveala. Fostul șef al DGA Prahova a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu.

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, au ajuns la Instanta Suprema unde se judeca ultimul termen al procesului in care sunt acuzati de coruptie. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare, fiind acuzati…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, cele mai multe in Prahova.Centrul National de Supraveghere si Control…

- Se rostogolesc, pe zi ce trece, informații tot mai grave in legatura cu modul de operare din interiorul unor structuri ale statului roman care ar trebui sa urmareasca, in exclusivitate, aplicarea legii. Inregistrarile devastatoare facute de fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, plangerile…

- Fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, sustine ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului, informeaza Mediafax.Adrian…

- Rovana Plumb este una dintre cele mai puternice femei din politica la ora actuala. Aceasta se poate lauda cu o cariera politica impresionanta și cu faptul ca a reușit sa reziste mulți ani la cel mai inalt nivel, scrie bugetul.ro.In Guvernul Dancila s-a zvonit ca Rovana Plumb ar urma sa ocupe…

- Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni,a pierdut partida disputata pe teren propriu cu Beveren, scor 1-2. Antwerp nu a mai invins pe "Bosuil" din 9 decembrie, avand doar 3 victorii in 13 meciuri pe teren propriu. E mai ușor sa joace in deplasare, unde are șase victorii și patru egaluri in 12 etape.…

- Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a comentat declarațiile facute de Gavrila Vasilescu in interviul de azi din Gazeta Sporturilor. Fostul notar-șef al Bucureștiului inainte de 1989 a fost decisiv in ascensiunea lui Razvan Burleanu, actualul președinte al FRF, și vorbește despre condamnarea lui…

- Dat pe mana ofițerilor de la "Omoruri" de o colega de la Brigada Rutiera a Capitalei, Eugen Stan pare sa nu ințeleaga nici acum gravitatea faptelor sale, scrie libertatea.ro. O fire inchisa, taciturna, un individ de la care scoți vorbele, cum spune o vorba din popor, cu "cleștele", fostul agent de…

- Cine este Iulian Dumitraș, polițistul injunghiat in fața unui spital din Iași. Tanarul, in varsta de 33 de ani, practica arte marțiale și a incercat sa se apere in momentul in care a fost atacat cu un cuțit. Ranit in zona capului și a umarului, polițistul a fost internat la Spitalul de Neurochirurgie.…

- Politistul aflat in misiune si ranit cu sabia de un interlop la Radauti a fost internat la clinica de recuperare neuro-motorie din Reghin, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne. ''In cursul diminetii de astazi, colegul nostru politistul Ciprian Sfichi a ajuns…

- Maria Sharapova ( WTA) a vorbit despre pașii urmatori ai carierei, dupa infrangerea suferita in turul 3 de la Australian Open, scor 1-6, 3-6, in fața lui Angelique Kerber. "Angelique a jucat extrem de bine, a fost mult mai agresiva. A riscat mai mult decat mine. In primul set nu am returnat bine și…

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- Un barbat din Filipeștii de Padure a fost gasit mort cu gatul taiat in cimitirul baptist din localitate chiar langa mormantul soacrei, informeaza Ziarul Incomod. Cadavrul a fost gasit vineri, 12 ianuarie in jurul orei 16. Din primele informații se pare ca barbatul s-a sinucis. De altfel acesta…

- A durat trei zile pana ca cineva sa-l recunoasca pe polițistul pedofil, deși imaginile de pe camerele de supraveghere erau suficient de clare ca orice coleg de serviciu sa-l recunoasca. Mai mult, agresorul de copii era poreclit de colegi „Violatorul”, pentru alte incidente, unele petrecute chiar la…

- Politistul ranit la cap cu o sabie in timpul unei misiuni desfasurate la locuinta unui interlop din Radauti ar putea fi externat peste o saptamana, a declarat vineri, directorul Spitalului de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iasi, Lucian Eva. Potrivit sursei citate, Dan Ciprian Sfichi,…

- Aproape 300 de politisti, cu peste 130 de autospeciale și cu 3 caini de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranța cetatenilor, a anunțat IJP Prahova.

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Politistul ranit, la inceputul lunii decembrie, in timpul unei misiuni Radauti, a fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon al Spitalului de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi, sustin reprezentantii unitatii medicale. "Pacientul a avut o evolutie buna, favorabila. A fost…