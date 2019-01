Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul, cunoscut dupa ce a aparut chiar și in presa din Irlanda, a intrat live pe Facebook și le-a cerut celor care il urmaresc sa dea share la transmisiune. La 40.000 de mii de share-uri dau la Mercedes 2007', a scris romanul in postarea de pe rețeaua de socializare. Intr-un timp…

- Strugurel Lingurar a intrat live pe Facebook și le-a promis celor care il urmaresc ca la 40.000 de distribuiri iși da foc la mașina de lux. La mai puțin de trei sferturi de ora, dupa ce clipul fusese distribuit de 20.000 de oameni, barbatul și-a stropit vehiculul cu benzina și i-a dat foc. "La 40.000…

- Un artist roman, gorjeanul Ciprian Tapota Latarețu, interpret de muzica populara cunoscut mai ales in zona Gorjului, a ieșit aseara in centrul orașului Targu Jiu pentru o ora de alergat. La un moment dat, el a trecut pe langa un incendiu izbucnit langa o biserica din centrul orașului. Incendiul era…

- Olivia Newton-John, in varsta de 70 de ani, a publicat, miercuri, o inregistrare video pe contul ei de Facebook prin care infirma zvonurile aparute cu privire la starea ei de sanatate. Actrița care a interpretat rolul feminin principal din musicalul "Grease" le-a transmis fanilor de pe rețelele de…

- Scene extrem de emoționante s-au petrecut intr-un spital, unde un om al strazii a venit pentru a primi ingrijiri medicale. Omul nu avea pe nimeni, cu excepția a patru caței, care l-au așteptat cuminți in fața intrarii in spital, fara sa indrazneasca sa intre inauntru. Povestea emoționanta a fost relatata…

- Un roman a facut un live streaming in timp ce era beat mort si consuma in continuare bauturi alcoolice, asta in timp ce conducea masina pe strazile din Dublin. Barbatul in varsta de 29 de ani, pe numele sau de vlogger Strugurel Lingurar, este urmarit de zeci de mii de persoane pe retelele de socializare.

- Jucatorul de tenis roman Marius Copil, care a obtinut sambata cel mai bun rezultat al carierei calificandu-se in finala turneului de la Basel, il va intalni duminica pe fostul lider mondial Roger Federer. Marius Copil a transmis, pe Facebook, ca este una dintre cele mai frumoase zile din viata lui.…

- Imagini halucinante! Un roman a facut LIVE pe Facebook in timp ce consuma alcool și conduce mașina! Strugurel Lingurar asculta manele și danseaza la volan. Este de-a dreptul incredibil ce se intampla, insa totul este LIVE și se desfașoara sub privirile a mii de urmaritori siderați. Strugurel Lingurar…