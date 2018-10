Stiri pe aceeasi tema

- Un caz halucinant socheaza intreaga lume! Un cuplu din Brazilia a urmarit o femeie insarcinata, a atacat-o apoi au urmat scene demne de filmele de groaza. Cei doi i-au taiat burta femeii si i-au furat bebelusul.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, sambata, in parcul dendrologic al castelului Bernath-Bujanovics din orasul bihorean Valea lui Mihai. Cazulva fi cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.

- Un incident terifiant a avut loc in urma cu trei ore, in Arad, pe strada Inului. Un tanar de 25 de ani care ajuta o cunostinta sa monteze gresie in baie, a murit pe loc dupa ce si-a taiat singur gatul cu flexul.

- O femeie de 50 de ani din comuna Bivolari a fost trimisa in judecata pentru tentativa la omor fiind acuzata ca si-a agresat violent sotul, fiind pe punctul de a-l omori. Valeria Chitic se afla in prezent in arest preventiv, masura preventiva fiind prelungita acum doua zile, de catre judecatorii de la…

- Șcene șocante au avut loc in parcarea unui centru comercial din cartierul italienesc Monti Tiburtini. Un roman, in varsta de 47 de ani, i-a taiat gatul cu o sticla sparta unui alt roman, in varsta de 47 de...

- Un sofer de tir a scapat ca prin urechile acului in noaptea trecuta, dupa un accident care a avut loc in partea de est a judetului Timis, la granita cu Hunedoara. Barbatul circula pe DN 68A si se afla intre localitatile Cosava si Cosevita, atunci cand, intr-una dintre curbele periculoase, a pierdut…

- Activele achizitionate de Chimcomplex SA reprezinta terenuri si cladiri (atat finalizate, cat si investitii in curs de executie), drepturi de proprietate intelectuala, precum si alte bunuri mobile reprezentand, in principal, utilaje, echipamente, tehnologii si alte bunuri similare. Activele pot fi folosite…

- Barbatul presupus de a fi autorul crimei de luni a fost gasit aseara de polițiști și dus la sediul Poliției pentru a inse lua declarații ulterior, s-a dispus retinerea barbatului in varsta de 42 de ani pentru 24 de ore, cazul fiind preluat de procurori Crima odioasa descoperita in aceasta dupa amiaza…