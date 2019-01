Stiri pe aceeasi tema

- Antwerp a terminat la egalitate, scor 1-1, partida cu Standard Liege. Loți Boloni a protestat dupa ce asistentul video i-a refuzat un penalty și a acordat adversarilor un gol, deși tușierul indicase ofsaid. Un meci special pentru Loți Boloni, impotriva lui Standard. El e ultimul antrenor care a cucerit…

- Prim-adjunctul inspectorului general si seful Statului Major al Jandarmeriei Romane, col. Gheorghe Sebastian Cucos, a apreciat marti rezultatele obtinute anul trecut de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Constanta, mentionand ca este vorba despre un judet "destul de greu", tinand cont de pozitionarea…

- O femeie a apelat la ajutorul instanței dupa ce a trecut prin clipe de coșmar, dupa cu susține ea. Aceasta a relatat ca soțul vrea s-o omoare intrucat nu vrea ca ea sa traiasca mai mult, el fiind...

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de comiterea faptei, potrivit IPJ Constanta. Astfel, la data de 30 decembrie 2018, barbatul in cauza ar fi patruns…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui IONUT OPROIU, in varsta de 28 de ani, din orasul Murfatlar, judetul Constanta.La data de 6 august a.c., acesta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime1, 70m, constitutie atletica, par saten deschis,ochi…

- Circulatia rutiera pe autostrada A 2 Bucuresti - Constanta, pe tronsonul kilometric 12 - 20, este îngreunata din cauza ''ploii înghetate'', a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Române.

- Romania se confrunta cu probleme serioase privind exodul de forța de munca. Mulți romani parasesc țara și uneori familia pentru un job mai bine platit in strainatate. Chiar daca uneori, munca in afara e mai grea, romanii prefera sa munceasca mai mult timp in detrimentul unui salariu foarte mic in Romania.

- Un barbat de 64 de ani, din comuna Cazasu, a fost gasit luni spanzurat de un stalp de electricitate aflat in centrul localitatii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...