Stiri pe aceeasi tema

- O scena emotionanta a avut loc intr-un tribunal din Statele Unite. Nimeni nu s-a asteptat la gestul pe care l-a facut un tanar pentru o politista, dupa ce aceasta a fost condamnata ca i-a omorat fratele.

- Cazul unei polițiste albe care a impușcat mortal un tanar de culoare a starnit multe controverse in SUA. Dupa ce femeia a fost condamnata inchisoare, fratele tanarului care a murit a imbrațișat-o pe aceasta și i-a spus ca o iarta.

- Judecatorii din Iasi au condamnat la 12 ani de inchisoare cu executare un tanar din judet, acuzat de omor. Daniel Aliz Calistru trrebuie sa achite si daune de 70.000 de euro familiei victimei sale.

- Un barbat de 27 de ani, din comuna Saulești, este cercetat de polițiști, dupa ce ar fi provocat un scandal in familia lui. Acesta și-ar fi agresat fratele mai mic și și-ar fi amenințat parinții, in timp ce incercau sa-i desparta. Mama celor doi a sesizat Poliția. „La data de 6 septembrie,…

- Un tanar de 27 de ani si-a impuscat mortal fratele de 16 ani in timp ce cei doi se aflau la o partida de vanatoare. Arma folosita a fost detinuta legal, iar politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Sunt imaginile solidaritatii! S-a intamplat la un concert de heavy metal organizat in nordul Spaniei. Oamenii din public l-au ridicat pe brate pe un tanar aflat in scaunul cu rotile ca sa vada mai bine scena.

- Un barbat din judetul Arad a injunghiat doua persoane, in noaptea de joi spre vineri, una dintre victime fiind fosta sa iubita, care participa in acel moment la o petrecere in casa parintilor, iar agresorul a incercat sa-si ia viata cu acelasi cutit cand a fost gasit de politisti, conform Agerpres.…