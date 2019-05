Gest emoţionant făcut de apropiaţii lui Mihai Constantinescu Inima lui Mihai Constantinescu și-a reluat funcțiile, dupa trei stopuri cardio respiratorii. Este prima veste buna pe care a primit-o in ultima saptamana soția artistului, care a ajuns sa se roage la moaștele Sf. Nectarie pentru o minune, potrivit Romania TV. Un prieten al artistului i-a dedicat o poezie. Prieten drag. Ruga lui Mihai Constantinescu



Mihai... te rog, mai stai cu noi prin viața

Și canta-ne, cum știi doar tu – canta

Ce cauți tu in lumile de ceața?

Mihai Constantinescu – nu pleca!



Vino din nou cu zambetul pe scena

Și-nvaluie-ne-n melodii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

