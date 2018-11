Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel este insarcinata cu gemeni. Va avea doua fetite! Valentina Pelinel este din nou insarcinata. Vedeta va aduce pe lume gemeni, la inceputul anului viitor. Mai exact, doua fetite, dupa ce, in urma cu un an, a venit pe lume baietelul ei, Milan Cristian. Ajunsa deja in al doilea trimestru…

- Percheziții in Argeș! Prejudiciu de peste 21 de milioane de euro! Evaziune fiscala cu mașini. Marți, 9 octombrie, polițiștii efectueaza 69 de percheziții pe raza a 12 județe, printre care și in Argeș, și a municipiului București, la sediile mai multor firme și locuințele a 56 de persoane banuite de…

- Doua persoane sunt cercetate penal de polițiști, dupa ce un grup de rromi au batut o asistenta in fața Spitalului din Timișoara, in urma cu cateva zile. Cel puțin 10 persoane au fost audiate pana la acest moment, dar ancheta este ingreunata de faptul ca toți cei implicați in eveniment pastreaza legea…

- Indragita artista Celia, a trecut, de curand, prin cateva episoade extrem de neplacute. Vedeta a pierdut o sarcina și chiar s-a confruntat cu moartea socrului sau, care a marcat-o atat pe ea, cat și pe barbatul vieții ei. Cu toate acestea, Celia este o femeie extrem de puternica, pentru ca iși gasește…

- Sangele a peste 200 de donatori din Sectorul 6 care au participat la campania “6 PENTRU VIAȚA” salveaza viețile a sute de oameni aflați in suferința. Primaria Sectorului 6 a initiat prin Centrul de Sanatate Multifuncțional “Sfantul Nectarie”, din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și…

- Oana Lis se considera o femeie puternica și spune ca prinde și mai multa ambiție atunci cand oamenii o desconsidera. Vedeta a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care a menționat și cat de tare o iubește Viorel Lis. De mica, Oana Lis s-a ambiționat sa le demonstreze oamenilor ca…

