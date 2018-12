Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al Partidului Mișcarea Populara (PMP), Ioana Constantin a participat vineri, 14 decembrie, alaturi de președintele PMP Dambovița, Post-ul PMP solicita parlamentarilor puterii sa voteze moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reluat apelul catre parlamentarii tuturor partidelor politice, de a vota moțiunea de cenzura depusa azi. Liderul liberal prezent, vineri, la Alba Iulia, la o conferința de presa, a declarat ca, votand moțiunea, parlamentarii Puterii ar avea șansa sa se reabiliteze politic…

- Fostul premier si fondatorul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, ca alti patru deputati PSD au demisionat din partid si s-au alaturat formatiunii pe care acesta o conduce. Noii parlamentari Pro Romania sunt fostul lider PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, unul dintre contestatarii…

- Parlamentarilor PNL li s-a spus luni, in ședința conducerii partidului, sa nu plece din București intre 5 și 20 decembrie, avand in vedere ca in jurul datei de 10 decembrie se va depune moțiunea de cenzura la adresa guvernului Dancila, au precizat surse politice pentru Hotnews.ro.

- "In cel mai scurt timp motiunea de cenzura trebuie depusa. Ultima initiativa, cea legata de rectificarea bugetara, ne obliga sa actionam cu fermitate in acest sens. Am discutat cu Ludovic Orban (presedintele PNL) si cu Dan Barna (presedintele USR) chiar ieri si urmeaza luni sa anuntam probabil si…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca demisia ministrului Negrescu demonstreaza ca Guvernul Dancila nu este pregatit sa preia presedintia rotativa a UE si le cere liderilor PNL si USR sa depuna impreuna motiunea de cenzura.

- "O sa il invit pe domnul Basescu sa imi spuna ce parlamentari din majoritatea guvernamentala considera domnia sa ca voteaza motiunea de cenzura. Daca sunt suficienti vom inainta motiunea. Motiunea de cenzura este un demers extrem de serios, un demers care trebuie sa aiba la baza negocieri purtate…

- Parlamentul polonez a respins miercuri motiunea de cenzura depusa de partidul de opozitie Platforma Civica, ce a cerut inlocuirea ministrului educatiei nationale Anna Zalewska, transmite agentia de presa PAP, potrivit Agerpres. Motiunea a fost respinsa in Sejm (camera inferioara a parlamentului…