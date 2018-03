Stiri pe aceeasi tema

- Trafic infernal in capitala, asta dupa ce pe strazi s-a format ghețuș. Șoferii acuza autoritațile locale ca nu impraștie material derapat pe carosabil, astfel se formeaza multiple accidente.

- CFR Calatori a mai anulat patru trenuri din cauza vremii si a chiciurei depuse la nivelul firelor de contact si pe elementele de infrastructura, numarul trenurilor anulate ajungand la 13. In Gara de Nord din Capitala mai inregistreaza o intarziere de 20 de minute un singur tren de pe ruta Brasov – Bucuresti.…

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Vremea va continua sa fie rece in Capitala, in primele trei zile ale acestei saptamani, temperatura minima va fi de minus 4 grade, precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista, iar vantul va atinge viteze de pana la 45 km/ora, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, emise de Administratia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, sub forma de lapovita, ninsoare și polei, valabila de astazi, ora 06:00 pana maine seara, ora 21:00, la nivelul intregii tari. De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit…

- Pe langa racirea accentuata, bucureștenii se confrunta duminica și cu fenomenul numit ploaie inghețata care apare de obicei atunci cand un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet. Vremea s-a racit accentuat in București, unde maxima termica se va situa…

- Soferii pot primi un autoturism de inlocuire cat timp au masina in service – este un drept mai putin cunoscut pe care il au toti posesorii de masini. Toate costurile de inchiriere sunt suportate de polita RCA a celui care a provocat dauna. Modificarile aduse politei RCA in 2017 includ beneficii pe care…

- Cod galben de ninsori și viscol, in sud-est, pe 18 martie. Dupa codul galben de ieri, valabil pentru vestul țarii, acum a intrat in vigoare cel emis de catre Administrația Naționala de Meteorologie, valabil pentru zona de sud-est a țarii. Astfel, duminica, 18 martie – in intervalul orar 08.00-23.00,…

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Un sofer de 81 de ani a ajuns, astazi, la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, in Capitala. Batranul se afla la volanul unei masini si, spun martorii, ar fi intors neregulamentar. A lovit un alt autovehicul si a ramas incarcerat. Pompierii s-au chinuit sa deschida usa distrusa…

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Prognoza meteo pentru București, in perioada 15-18 martie. Vremea ramane placuta, cu ploi putine, pana aproape de finalul saptamanii. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Joi, 15 martie, va fi din nou o zi calda, cu maxime de pana la 18 grade Celsius,…

- Dupa un weekend calduros, cu temperaturi care au ajuns și la 20 de grade in Capitala, se pare ca vremea se schimba radical. In urmatoarele zile, nu ar trebui sa plecați fara umbrela de acasa. Meteorologii au emis o emis o informare meteorologica de ultima ora, care este valabila de astazi de la ora…

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Județul Satu Mare este sub cod galben de ceața, spun meteorologii. Avertizarea este valabila azi, 9 martie, pana la ora 10.30. Din cauza ceții, vizibilitatea este local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Șoferii sunt rugați sa fie cat mai prudenți in trafic, pentru a evita vreo tragedie.

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Politia. De asemenea, sambata dimineata, mai sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri aunt anulate.

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut vineri noapte in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie. Acesta a fost urmarit in trafic si s-a tras focuri de arma asupra sa, noteaza News.ro. In goana sa nebuna, barbatul a lovit masina…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Vremea rea de afara le-a facut pe vedetele noastre sa plece departeee de Capitala! Care sunt destinatiile alese si cum au petrecut acestea in timp ce altii se lupta cu nametii de zapada de afara.

- Vremea rea iși face de cap in Capitala in aceasta saptamana. Meteorologii au anunțat un inceput de primavara cu temepraturi negative și doar florile și marțișoarele ne vor ține de cald.

- Deciziilor de suspendare a cursurilor, luate inca din ziua precedenta, pe fondul avertizarilor meteo, in Capitala si patru judete li se adauga si altele similare, datand de aceasta data de luni, 26 februarie. Astfel, pe masura ce iarna si-a aratat coltii, autoritatile din Braila, Teleorman si Olt au…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- irculatia rutiera pe Bulevardul Dacia a fost reluata, dupa ce, timp de aproximativ jumatatea de ora portiunea cuprinsa intre Calea Dorobanti si strada Polona a fost blocata din cauza unui copac cazut, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Zona de nord a Bucurestiului, unde sunt concentrate mai multe cladiri de birouri si peste 100.000 de corporatisti, are patru gari – Otopeni, Tunari, Baneasa si Pipera -, care ar putea deservi angajatii din imprejurimi. In timp ce corporatistii pierd ore intregi in trafic, garile stau inchise, iar milioane…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- Un barbat din Capitala este cercetat penal intr-un dosar pornit pe trafic de influența. Acesta este banuit ca ar fi extorcat și primit bani pentru organizarea obținerii permisului de conducere și eliberarea diplomei de bacalaureat.

- Incident ca in filme pe strazile din Capitala. Doi șoferi s-au șicanat in trafic, urmare a faptului ca unul dintre ei l-a dus in eroare pe celalalt, mergand pe mijlocul carosabilului. Astfel, șoferul care vroia sa vireze la stanga a incetinit pentru a efectua manevra.

- Cateva persoane au primit mai mult decat au cerut intr-un parc de distracție, dupa ce au ramas blocate cu capul in jos intr-un aparat, numit „Distrugatorul Judecatei de Apoi”, din Australia.

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Protestatarii de la Cluj, care au pornit în marș pâna la București, au primit ”suflu” proaspat la Sighișoara. ”Am incheiat a cincea zi din Marsul Sperantei. Am ajuns langa Rupea insotiti de protestatari din Sighisoara si de un grup…

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- Primul carambol cauzat de polei și zapada care a avut loc in București, luni dimineața. Șoferii sunt atenționați de polițiști ca risca amenzi daca opresc in locuri nepermise. Se circula greu in Capitala, in condiții de iarna.

- Vremea de Boboteaza și de Sf. Ion, in 2018. Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, iar in continuare se va menține peste media normal, in special de Boboteaza și de Sfantul Ioan. Meda Andre, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a explicat – la Antena…

- Se circula cu dificultate, marti, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Predeal si Comarnic, pe drumul dinspre statiunile montane. Politistii se asteapta ca numarul celor care se intorc spre Capitala sa creasca in orele urmatoare si recomanda rute alternative.

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mult decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana vor aparea precipitatii in majoritatea zonelor tarii.

- Ore de cosmar pentru 135 de turisti chiar inainte de Anul Nou. Oamenii au ramas blocati pe platoul Bucegi, la Babele, din cauza vremii. Jandarmii din trei judete au intervenit ca sa-i coboare in siguranta de pe munte. Ultimii turisti salvati au ajuns la poale cu doar cateva ore inainte de miezul noptii.

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica dupa-amiaza.

- Cum va fi vremea de Revelion 2018. Noaptea dintre ani va fi una mai calda decat ar fi normal, astfel ca vor fi cu 10 grade in plus fața de valorile obișnuite pentru aceasta perioada. Doar prin estul Transilvaniei, temperaturile minime vor fi mai scazute si se vor incarda intre -4 si pana la 3 grade,…

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.